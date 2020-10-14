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اتحاد الكرة: اعتبار الفريق خاسرًا بثلاثية في حالة واحده
منذ 27 دقيقة
1632
نواف السالم (صدى):
أعلنت اتحاد كرة القدم، عن اعتبار الفريق خاسرًا بنتيجة 3-0، في حال عدم وجود 13 لاعب في قائمته كحد أدنى.
وأشار اتحاد الكرة أنه سيتم اعتباره منسحبًا إذا كانت المباراة في خروج مغلوب.
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أحدث التعليقات
Z
ينطبق عليك عنوان المقال..
abdul
تعددت الاسباب والموت واحد. الله يغفر له ولجميع موتى المسلمين ويرحمهم
عدو الخونة
*قبل تعليق تركي ابن حميد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له
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