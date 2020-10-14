المغرب يُعمق جراح تركيا برفع الرسوم الجمركية 90% على منتجاتها

مليكة فؤاد (صدى):
وجهت المغرب ضربة قاصمة إلى التجارة التركية بعد أن أعلنت رسمياً رفع الرسوم الجمركية على المنتجات التركية بنسبة 90% .
كما أعلن المغرب عن فرض قيوداً مشددة لمدة 5 سنوات على المنتجات المصنعة في تركيا ؛ حيث تم رفع الرسوم الجمركية على فترة 5 سنوات لـ 1200 منتج تركى يحمل علامة "صنع فى تركيا".
وتأتي قرارات المغرب تزامنًا مع حملة مقاطعة المنتجات التركية الكبرى، التي اندلعت من داخل المملكة بعد تصريحات الرئيس التركي المسيئة للمملكة، وردًا على انتهاكاته التي لا تنتهي في الدول العربية.
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