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المغرب يُعمق جراح تركيا برفع الرسوم الجمركية 90% على منتجاتها

Time منذ ساعة
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المغرب يُعمق جراح تركيا برفع الرسوم الجمركية 90% على منتجاتها

مليكة فؤاد (صدى):
وجهت المغرب ضربة قاصمة إلى التجارة التركية بعد أن أعلنت رسمياً رفع الرسوم الجمركية على المنتجات التركية بنسبة 90% .

كما أعلن المغرب عن فرض قيوداً مشددة لمدة 5 سنوات على المنتجات المصنعة في تركيا ؛ حيث تم رفع الرسوم الجمركية على فترة 5 سنوات لـ 1200 منتج تركى يحمل علامة "صنع فى تركيا".

وتأتي قرارات المغرب تزامنًا مع حملة مقاطعة المنتجات التركية الكبرى، التي اندلعت من داخل المملكة بعد تصريحات الرئيس التركي المسيئة للمملكة، وردًا على انتهاكاته التي لا تنتهي في الدول العربية.

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abdul
تعددت الاسباب والموت واحد. الله يغفر له ولجميع موتى المسلمين ويرحمهم
عدو الخونة
*قبل تعليق تركي ابن حميد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له

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