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وزير الرياضة يعتمد رالي حائل والشرقية بكأس العالم للراليات الصحراوية

Time منذ 21 دقيقة
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وزير الرياضة يعتمد رالي حائل والشرقية بكأس العالم للراليات الصحراوية

الرياض (صدى):
أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على اعتماد رالي حائل الدولي ورالي الشرقية الدولي بشكل رسمي، ضمن جولات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.

وقال وزير الرياضة:" بفضل دعم قيادة وطننا الغالي للقطاع الرياضي، سعدنا اليوم باعتماد رالي حائل ورالي الشرقية رسميًّا ضمن جولات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية ".

وكان اتحاد السيارات والدرّاجات النارية أعلن عن تنظيم رالي حائل الدولي الذي سيقام على مدار جولتين تسدلان الستار على موسم 2020 من بطولة كأس العالم لراليات الباها التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

وأشار الاتحاد إلى انضمام باها الشرقية إلى روزنامة موسم 2021 المُقبل ليظهر السباق للمرة الأولى في جدول جولات السلسلة العالمية.

ومن المقرر أن تنظم المملكة رالي باها حائل على جولتين متتاليتين من راليات الباها حول مدينة حائل شمال وسط المملكة، وستُقام الجولة الخامسة في الفترة ما بين 10 و12 ديسمبِر والسادسة في الفترة ما بين 14 و16 ديسمبر.

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أحدث التعليقات

سلسبيل
علميا انه حليب الحمير يأتي بالمرتبة الثانيه من حيث الفيتامينات بعد حليب الام ...بس النفس ما تتقبله لانه من حمار ..خلص الاقتباس 🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈 شعار بايدن الأمريكي الحمار ..الديموقراطين ..كثير بحترموه ..والحمار يستاهل الاحترام ..بتعب كثير وغير مقدر ومذموم للاسف 😫😫😫😫😫😫😫
ابن حزم
هذه جريمة متعمدة لتعريض السيدة وأفراد عائلتها للخطر ويجب أن يحال للنيابة العامة .
الداهيه
طيب لدذلخين باقين بالصندقه...؟
نادر العتيبي
بغلف ..... والله انك بغل ف صدق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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