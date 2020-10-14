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شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا

Time منذ ساعة
Views 1507
شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا

حمود العنزي (صدى):
أوضحت منصة أبشر شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا .

وقالت المنصة عبر انفوجرافيك نشرته في حسابها في تويتر : لابد من أن لايتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوما من تاريخ الدخول للمملكة، وعند تنفيذ خدمة التمديد يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة 7أيام أو أقل وأن لايكون قد مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام ".

وأضافت : من الشروط أيضا أن يكون صاحب التأشيرة الزائر متواجد داخل المملكة ولم يسجل عليه مخالفات مرورية غير مسددة، وأن تكون مدة التأمين الطبي تغطي فترة التمديد المطلوبة .

وأشارت المنصة إلى ضرورة سريان صلاحية جواز صاحب التأشيرة ، وسداد رسوم تمديد التأشيرة.

 

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أحدث التعليقات

سلسبيل
علميا انه حليب الحمير يأتي بالمرتبة الثانيه من حيث الفيتامينات بعد حليب الام ...بس النفس ما تتقبله لانه من حمار ..خلص الاقتباس 🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈 شعار بايدن الأمريكي الحمار ..الديموقراطين ..كثير بحترموه ..والحمار يستاهل الاحترام ..بتعب كثير وغير مقدر ومذموم للاسف 😫😫😫😫😫😫😫
ابن حزم
هذه جريمة متعمدة لتعريض السيدة وأفراد عائلتها للخطر ويجب أن يحال للنيابة العامة .
الداهيه
طيب لدذلخين باقين بالصندقه...؟
نادر العتيبي
بغلف ..... والله انك بغل ف صدق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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