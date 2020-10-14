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"الشورى" يوافق على إلغاء شرط مضي 5 سنوات على الثانوية العامة للقبول بالجامعات

Time منذ ساعة
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"الشورى" يوافق على إلغاء شرط مضي 5 سنوات على الثانوية العامة للقبول بالجامعات

نايف السالم (صدى):
وافق مجلس الشورى اليوم الأربعاء، على إلغاء شرط ينص على "أن لا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية".

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، إن المجلس اتخذ قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440/1441هـ بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة، مبيناً معاليه أن قرار المجلس جاء بعد أن صوت بالموافقة على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي على التقرير السنوي لوزارة التعليم، التي تطالب في مضمونها بإلغاء شرط ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية.

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أحدث التعليقات

سلسبيل
علميا انه حليب الحمير يأتي بالمرتبة الثانيه من حيث الفيتامينات بعد حليب الام ...بس النفس ما تتقبله لانه من حمار ..خلص الاقتباس 🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈 شعار بايدن الأمريكي الحمار ..الديموقراطين ..كثير بحترموه ..والحمار يستاهل الاحترام ..بتعب كثير وغير مقدر ومذموم للاسف 😫😫😫😫😫😫😫
ابن حزم
هذه جريمة متعمدة لتعريض السيدة وأفراد عائلتها للخطر ويجب أن يحال للنيابة العامة .
الداهيه
طيب لدذلخين باقين بالصندقه...؟
نادر العتيبي
بغلف ..... والله انك بغل ف صدق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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