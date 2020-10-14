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أمير عسير يوجه بمشاركة الشباب في اجتماعات المجالس المحلية والبلدية 

Time منذ 9 دقائق
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أمير عسير يوجه بمشاركة الشباب في اجتماعات المجالس المحلية والبلدية 

محمد بن طحيطح (صدى):
وجه أمير منطقة عسير الأمير  تركي بن طلال محافظي المنطقة بإشراك الشباب في الاجتماعات التي يتم عقدها من قبل المجالس المحلية التابعة للمحافظات والمجالس البلدية التابعة للأمانة وبلدياتها، وتفعيل مساهمتهم في صناعة القرار عبر أخذ مرئياتهم فيما يخص تنمية وتطوير المدن والمحافظات واتخاذ القرارات والتوجيهات وبخاصة المتعلقة بفئة الشباب.

وجاء توجيه أمير منطقة عسير تجاوبا مع مطالبة أحد الشباب بتشكيل لجنة من الشباب ذوي القدرة والكفاءة لمشاركة المجلس البلدي في المحافظة بعد تذمره من نقص الخدمات البلدية في محافظته، و تقدمه بطلب الإنارةوالسفلتة والأمن، إلا أنه لم يتم تحقيق طلبه، مبينا أن الإشكال في المجلس البلدي، وتجاوب الأمير تركي بن طلال مع طلب المواطن بتوجيهه للمحافظين، ودعما لشباب المنطقة من أصحاب الأفكار النيرة والقدرات المتميزة.

ونفذت محافظات المنطقة وأمانة عسير وبلدياتها التابعة توجيه سموه بمشاركة الشباب في مجالسها المحلية والبلدية والإستماع إلى آرائهم ومطالبهم والأخذ بكافة مقترحاتهم في تحقيق المسيرة التنموية التي تهدف إليها جميع المحافظات، وتتوافق مع الخطة الإستراتيجية للمنطقة التي وضعتها هيئة تطوير عسير.

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
هو فية احلى من ضرب المغربيات 😆😆
**""'سهم'""**😊
وزبونة جحش قطر الصغير 😂😂😂
**""'سهم'""**😊
الشرهه على حمارهم الكبير 😆😆😆
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههه إنه الغباء مع سبق الإصرار والترصد.. ياذاكني ههههههههههههههههههه..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههه إنه الغباء مع سبق الإصرار والترصد.. ياذاكني ههههههههههههههههههه..

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