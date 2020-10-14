تدريبات لياقية وتكتيكية للهلال قبل مواجهة العين

طلال الغامدي (صدى):
واصل نادي الهلال تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة ضيفه "العين" السبت القادم، ضمن لقاءات الجولة الأولى لكأس الأمير محمد بن سلمان، للمحترفين 2020/2021.
واهتم الفريق خلال تدريباته اليوم بالجانب الفني، والذي كان يتابعه رئيس مجلس إدارة النادي الاستاذ "فهد بن سعد بن نافل".
واشتمل المران على تدريبات لياقية وتكتيكية، وجمل فنية، حيث قام سلمان الفرج وسالم الدوسري وحمد العبدان، بمرانا لياقيا باستخدام الكرة والجري حول الملعب.
ويؤدي الهلال تدريباته استعدادا للقاء فريق "العين"مساء يوم الغد بمقر النادي.