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فهد الروقي: "الصرامي يحاول صرف النظر عن حمدالله"

Time منذ 50 دقيقة
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فهد الروقي: "الصرامي يحاول صرف النظر عن حمدالله"

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي فهد الروقي، تصريح المتحدث الرسمي لنادي النصر بشأن الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا 2021، والتي لما تضمن نادي الهلال.

وقال "الروقي" : هذا متحدث النصر الرسمي، عدا أنه أحضر معلومة مغلوطة تظهر محاولة صرف الأنظار عن احتمالية مغادرة حمدالله " .

وكان "الصرامي" قد ذكر في تصريحه: " كما وصلني، الأهلي والفيصلي والوحدة والنصر لدوري الأبطال ٢٠٢١/٢٠٢٠ " .

وذكرت تقارير خلال الأيام الماضي، أن المغربي عبدالرزاق حمدالله هدد نادي النصر بفسخ عقده مع ناديه قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب عدم تسلم مستحقاته المتأخرة.

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
هو فية احلى من ضرب المغربيات 😆😆
**""'سهم'""**😊
وزبونة جحش قطر الصغير 😂😂😂
**""'سهم'""**😊
الشرهه على حمارهم الكبير 😆😆😆
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههه إنه الغباء مع سبق الإصرار والترصد.. ياذاكني ههههههههههههههههههه..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههه إنه الغباء مع سبق الإصرار والترصد.. ياذاكني ههههههههههههههههههه..

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