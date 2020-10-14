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مقتل لاعب كرة قدم على يد زملائه لارتكابه خطأ دفاعي

Time منذ 37 دقيقة
Views 1700
مقتل لاعب كرة قدم على يد زملائه لارتكابه خطأ دفاعي

وكالات (صدى):
انتهت مباراة كرة قدم في أوغندا بمأساة بعد أن تعرض تشرشل أواسي للضرب حتى الموت من قبل زملائه في الفريق لارتكابه خطأ دفاعيًا أدى إلى استقبال فريقه لهدف.

وقع الحادث في منطقة لامو عندما تعرض اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا للضرب على يد زملائه في الفريق بعد ارتكاب خطأ دفاعي، حيث قام العديد من اللاعبين الغاضبين بلكم وركل أواسي قبل أن يتم فصلهم في النهاية.

تصاعدت المشاجرة بعد المباراة عندما قرر أواسي الانتقام من أحد المعتدين عليه ودفعه عن الدراجة، وقد أدى المشاجرة التي اندلعت بعد لحظة إلى إصابة اللاعب بجروح خطيرة أدت إلى وفاته.

نُقل أواسي إلى المستشفى ، لكن محاولات الأطباء لإنقاذ حياته باءت بالفشل.

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
هو فية احلى من ضرب المغربيات 😆😆
**""'سهم'""**😊
وزبونة جحش قطر الصغير 😂😂😂
**""'سهم'""**😊
الشرهه على حمارهم الكبير 😆😆😆
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههه إنه الغباء مع سبق الإصرار والترصد.. ياذاكني ههههههههههههههههههه..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههه إنه الغباء مع سبق الإصرار والترصد.. ياذاكني ههههههههههههههههههه..

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