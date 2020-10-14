الأعداد السابقة للصحيفة

ضبط قائد مركبة تعرض لمواطنة أثناء سيرها بمركبتها على طريق سريع

Time منذ 11 دقيقة
Views 1320
ضبط قائد مركبة تعرض لمواطنة أثناء سيرها بمركبتها على طريق سريع

الرياض (صدى):
ضبطت الإدارة  العامة للمرور قائد مركبة يسير بسرعة جنونية على الطريق ويعرض حياة مواطنة للخطر، مشيرة إلى إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وتفصيلا، تفاعلت إدارة المرور مع شكوى المواطنة التي كادت أن تفقد السيطرة على سيارتها بسبب قائد مركبة يسير بسرعة جنونية على الطريق.

وقالت المواطنة في شكواها:" ماشية في طريقي إلا أصادف شخص قاعد يكبس فرامل بطريقه إجرامية ويأذيني في الطريق ويحدني عشان أصدم علما أني مع أهلي ومعايا طفل رضيع في هذي الحالة إيش اسوي هل اروح الشرطة وأقدم شكوى كيدية؟! ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
هههه. نعم، راح يتزوّجها بعد قضاء ٧ سنوات في السجن لارتكابه " جريمة التعدد " حسب قوانينهم . ساعتها الزوجة الاولي تكون تركته والعيال كبرت.
GsT👻
المشكلة أنهم سود ويسرقون بيت ناس سود مثلهم وفقراء 🤷‍♂️😅💔
د. فيصل
ليس بغريب أو مستغرب على عقليه فذه تضع النقاط على قصص محاكاة للواقع بورك قلمك💐 خلال المقابلة الشخصية للموظفين أكتشف شخصية مغايرة تماماً خلال العمل لذلك لا تحكم على الشخص من كم سؤال و SV يقول علي بن ابي طالب “المرء مخبوءٌ تحت لسانه”ويقول عمر بن الخطاب: "أظل أهاب الرجل حتى يتكلم، فإن تكلم سقط من عيني، أو رفع نفسه عندي"
الداهيه
😂😂😂😂😂😂
abdul
اخونا هذا قرّر يتزوّج "مسيار" من امراة ثانية، لان طلاقه من الاولي سيكلفه الكثير وتشتيت اولاده. الا انه فشل في استخدام منشاره بالسرية الكاملة واكتُشف أمره، والولية الاولي حضرت مع عيالها لمكان عقد النكاح. راحت عليك الزيجة يالداشر.

أخر الأخبار

الهلال يحسم صفقة تيسكيرا خلال 72 ساعة
الهلال يحسم صفقة تيسكيرا خلال 72 ساعة
Time منذ 35 ثانية Views 1016
رجل يُدمن شم البنزين
رجل يُدمن شم البنزين
Time منذ دقيقة Views 16
بن مساعد يجلد أردوغان: «مقاطعة منتجات تركيا أقل رد على سياساتها»
بن مساعد يجلد أردوغان: «مقاطعة منتجات تركيا أقل رد على سياساتها»
Time منذ 6 دقائق Views 1205
نهاية مأساوية لطفلة بعد تعرضها لعقاب قاسي على يد زوجين
نهاية مأساوية لطفلة بعد تعرضها لعقاب قاسي على يد زوجين
Time منذ 10 دقائق Views 168
ضبط قائد مركبة تعرض لمواطنة أثناء سيرها بمركبتها على طريق سريع
ضبط قائد مركبة تعرض لمواطنة أثناء سيرها بمركبتها على طريق سريع
Time منذ 11 دقيقة Views 1320
ضبط 6 أشخاص أثناء ممارستهم الجنس الجماعي داخل سيارة
ضبط 6 أشخاص أثناء ممارستهم الجنس الجماعي داخل سيارة
Time منذ 18 دقيقة Views 518
العلامات الأمنية في فئة الخمسة ريالات الجديدة المصنوعة من البوليمر
العلامات الأمنية في فئة الخمسة ريالات الجديدة المصنوعة من البوليمر
Time منذ 25 دقيقة Views 1438
وزير المالية يُعلن تمديد اتفاقية إعفاء الدول الأكثر فقرًا من خدمة الدين
وزير المالية يُعلن تمديد اتفاقية إعفاء الدول الأكثر فقرًا من خدمة الدين
Time منذ 29 دقيقة Views 1418
أب يزرع المخدرات داخل المنزل من أجل ابنه
أب يزرع المخدرات داخل المنزل من أجل ابنه
Time منذ 41 دقيقة Views 704
شاهد.. لحظة انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية
شاهد.. لحظة انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية
Time منذ 47 دقيقة Views 1532