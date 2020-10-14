ضبط قائد مركبة تعرض لمواطنة أثناء سيرها بمركبتها على طريق سريع

الرياض (صدى):
ضبطت الإدارة العامة للمرور قائد مركبة يسير بسرعة جنونية على الطريق ويعرض حياة مواطنة للخطر، مشيرة إلى إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وتفصيلا، تفاعلت إدارة المرور مع شكوى المواطنة التي كادت أن تفقد السيطرة على سيارتها بسبب قائد مركبة يسير بسرعة جنونية على الطريق.
وقالت المواطنة في شكواها:" ماشية في طريقي إلا أصادف شخص قاعد يكبس فرامل بطريقه إجرامية ويأذيني في الطريق ويحدني عشان أصدم علما أني مع أهلي ومعايا طفل رضيع في هذي الحالة إيش اسوي هل اروح الشرطة وأقدم شكوى كيدية؟! ".