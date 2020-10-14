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وزير المالية يُعلن تمديد اتفاقية إعفاء الدول الأكثر فقرًا من خدمة الدين

Time منذ 29 دقيقة
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وزير المالية يُعلن تمديد اتفاقية إعفاء الدول الأكثر فقرًا من خدمة الدين

حمود العنزي (صدى):
أعلن وزير المالية محمد الجدعان، عن قرار مجموعة العشرين بتمديد اتفاقية إعفاء الدول الأكثر فقرًا من خدمة الدين لستة أشهر، ومراجعة تمديد اتفاقية الديون للدول الأفقر في اجتماعات إبريل 2021.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، ان المجموعة تعمل على تعزيز جهوزية العالم لأي وباء مستقبلا، مضيفًا: " نلتزم بحماية الأرواح وتحقيق تعاف اقتصادي شامل".

وأشار إلى وجود تطورات كبيرة تم تحقيقها في ملف الضرائب على الاقتصاد الرقمي، إذ تم الاتفاق على أساسيات الاتفاق المتعلق بالضرائب على الاقتصاد الرقمي.

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أحدث التعليقات

abdul
هههه. نعم، راح يتزوّجها بعد قضاء ٧ سنوات في السجن لارتكابه " جريمة التعدد " حسب قوانينهم . ساعتها الزوجة الاولي تكون تركته والعيال كبرت.
GsT👻
المشكلة أنهم سود ويسرقون بيت ناس سود مثلهم وفقراء 🤷‍♂️😅💔
د. فيصل
ليس بغريب أو مستغرب على عقليه فذه تضع النقاط على قصص محاكاة للواقع بورك قلمك💐 خلال المقابلة الشخصية للموظفين أكتشف شخصية مغايرة تماماً خلال العمل لذلك لا تحكم على الشخص من كم سؤال و SV يقول علي بن ابي طالب “المرء مخبوءٌ تحت لسانه”ويقول عمر بن الخطاب: "أظل أهاب الرجل حتى يتكلم، فإن تكلم سقط من عيني، أو رفع نفسه عندي"
الداهيه
😂😂😂😂😂😂
abdul
اخونا هذا قرّر يتزوّج "مسيار" من امراة ثانية، لان طلاقه من الاولي سيكلفه الكثير وتشتيت اولاده. الا انه فشل في استخدام منشاره بالسرية الكاملة واكتُشف أمره، والولية الاولي حضرت مع عيالها لمكان عقد النكاح. راحت عليك الزيجة يالداشر.

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