وزير المالية يُعلن تمديد اتفاقية إعفاء الدول الأكثر فقرًا من خدمة الدين

حمود العنزي (صدى):
أعلن وزير المالية محمد الجدعان، عن قرار مجموعة العشرين بتمديد اتفاقية إعفاء الدول الأكثر فقرًا من خدمة الدين لستة أشهر، ومراجعة تمديد اتفاقية الديون للدول الأفقر في اجتماعات إبريل 2021.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، ان المجموعة تعمل على تعزيز جهوزية العالم لأي وباء مستقبلا، مضيفًا: " نلتزم بحماية الأرواح وتحقيق تعاف اقتصادي شامل".
وأشار إلى وجود تطورات كبيرة تم تحقيقها في ملف الضرائب على الاقتصاد الرقمي، إذ تم الاتفاق على أساسيات الاتفاق المتعلق بالضرائب على الاقتصاد الرقمي.