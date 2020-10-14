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شاهد.. لحظة انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

Time منذ 47 دقيقة
Views 1532
شاهد.. لحظة انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

وكالات (صدى):
وثق مقطع فيديو إنفجار قنبلة بريطانية من مخلفات الحرب العالمية الثانية، أثناء تفكيكها من قبل خبراء متفجرات من الجيش البولندي شمال شرقي البلاد.

وفي التفاصيل عثر طاقم من الغطاسين على قنبلة بريطانية يبلغ وزنها تقريباً 5.4 طنّ في سبتمبر 2019 في ممر مائي (قناة) مؤدٍ إلى مرفأ شيتسين، خلال ورشة عمل لزيادة عمق الممر،بحسب موقع " يورو نيوز".

وحاول خبراء البحرية البولندية "حرق المتفجرات" التي تحتويها القنبلة عن بعد ولكن العملية باءت بالفشل؛ ما أدى إلى انفجار القنبلة. وقال متحدث باسم البحرية البولندية: إنه لم تسجل أية إصابات بما أن الخبراء الذين كانوا ينجزون المهمة كانوا على مسافة بعيدة من القنبلة.

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أحدث التعليقات

abdul
هههه. نعم، راح يتزوّجها بعد قضاء ٧ سنوات في السجن لارتكابه " جريمة التعدد " حسب قوانينهم . ساعتها الزوجة الاولي تكون تركته والعيال كبرت.
GsT👻
المشكلة أنهم سود ويسرقون بيت ناس سود مثلهم وفقراء 🤷‍♂️😅💔
د. فيصل
ليس بغريب أو مستغرب على عقليه فذه تضع النقاط على قصص محاكاة للواقع بورك قلمك💐 خلال المقابلة الشخصية للموظفين أكتشف شخصية مغايرة تماماً خلال العمل لذلك لا تحكم على الشخص من كم سؤال و SV يقول علي بن ابي طالب “المرء مخبوءٌ تحت لسانه”ويقول عمر بن الخطاب: "أظل أهاب الرجل حتى يتكلم، فإن تكلم سقط من عيني، أو رفع نفسه عندي"
الداهيه
😂😂😂😂😂😂
abdul
اخونا هذا قرّر يتزوّج "مسيار" من امراة ثانية، لان طلاقه من الاولي سيكلفه الكثير وتشتيت اولاده. الا انه فشل في استخدام منشاره بالسرية الكاملة واكتُشف أمره، والولية الاولي حضرت مع عيالها لمكان عقد النكاح. راحت عليك الزيجة يالداشر.

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