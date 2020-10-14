شاهد.. لحظة انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

وكالات (صدى):
وثق مقطع فيديو إنفجار قنبلة بريطانية من مخلفات الحرب العالمية الثانية، أثناء تفكيكها من قبل خبراء متفجرات من الجيش البولندي شمال شرقي البلاد.
وفي التفاصيل عثر طاقم من الغطاسين على قنبلة بريطانية يبلغ وزنها تقريباً 5.4 طنّ في سبتمبر 2019 في ممر مائي (قناة) مؤدٍ إلى مرفأ شيتسين، خلال ورشة عمل لزيادة عمق الممر،بحسب موقع " يورو نيوز".
وحاول خبراء البحرية البولندية "حرق المتفجرات" التي تحتويها القنبلة عن بعد ولكن العملية باءت بالفشل؛ ما أدى إلى انفجار القنبلة. وقال متحدث باسم البحرية البولندية: إنه لم تسجل أية إصابات بما أن الخبراء الذين كانوا ينجزون المهمة كانوا على مسافة بعيدة من القنبلة.