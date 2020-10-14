الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على مقيمين لاحتيالهما على العمالة بالقصيم

Time منذ ساعة
Views 1480
القبض على مقيمين لاحتيالهما على العمالة بالقصيم

بريدة (صدى):
ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على مقيمَين يمارسان أساليب احتيال على العمالة والاستيلاء على أموالهم.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (مقيمَين من الجنسية المصرية في العقدين الرابع والخامس من العمر) ، وذلك إثر تورطهما بممارسة أساليب احتيال ونصب على العمالة الوافدة وتمكنهما من الاستيلاء على ما يحملونه من أموال.

وأضاف أنه عثر بحوزتهما على مبلغ 23 ألف ريال ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

GsT👻
المشكلة أنهم سود ويسرقون بيت ناس سود مثلهم وفقراء 🤷‍♂️😅💔
الداهيه
😂😂😂😂😂😂
abdul
اخونا هذا قرّر يتزوّج "مسيار" من امراة ثانية، لان طلاقه من الاولي سيكلفه الكثير وتشتيت اولاده. الا انه فشل في استخدام منشاره بالسرية الكاملة واكتُشف أمره، والولية الاولي حضرت مع عيالها لمكان عقد النكاح. راحت عليك الزيجة يالداشر.
GsT👻
عقابه قطع الرأس بسيف
الداهيه
لللكككااان.... هاي عنز سوريه شو تاخذ طبانات العأل...؟ لك شحوه شوفو كيف بيضا بتلأ .. بينما العنز تبيعيتكم كراعينها وركبها سود.. ما حدا يغلط ويقول لانها عنز صلبيه نوريه وضروري تكون هيك..

أخر الأخبار

الهلال يحسم صفقة تيسكيرا خلال 72 ساعة
الهلال يحسم صفقة تيسكيرا خلال 72 ساعة
Time منذ 8 ثواني Views 1003
رجل يُدمن شم البنزين
رجل يُدمن شم البنزين
Time منذ 47 ثانية Views 15
بن مساعد يجلد أردوغان: «مقاطعة منتجات تركيا أقل رد على سياساتها»
بن مساعد يجلد أردوغان: «مقاطعة منتجات تركيا أقل رد على سياساتها»
Time منذ 5 دقائق Views 1198
نهاية مأساوية لطفلة بعد تعرضها لعقاب قاسي على يد زوجين
نهاية مأساوية لطفلة بعد تعرضها لعقاب قاسي على يد زوجين
Time منذ 10 دقائق Views 160
ضبط قائد مركبة تعرض لمواطنة أثناء سيرها بمركبتها على طريق سريع
ضبط قائد مركبة تعرض لمواطنة أثناء سيرها بمركبتها على طريق سريع
Time منذ 11 دقيقة Views 1310
ضبط 6 أشخاص أثناء ممارستهم الجنس الجماعي داخل سيارة
ضبط 6 أشخاص أثناء ممارستهم الجنس الجماعي داخل سيارة
Time منذ 18 دقيقة Views 515
العلامات الأمنية في فئة الخمسة ريالات الجديدة المصنوعة من البوليمر
العلامات الأمنية في فئة الخمسة ريالات الجديدة المصنوعة من البوليمر
Time منذ 24 دقيقة Views 1431
وزير المالية يُعلن تمديد اتفاقية إعفاء الدول الأكثر فقرًا من خدمة الدين
وزير المالية يُعلن تمديد اتفاقية إعفاء الدول الأكثر فقرًا من خدمة الدين
Time منذ 29 دقيقة Views 1417
أب يزرع المخدرات داخل المنزل من أجل ابنه
أب يزرع المخدرات داخل المنزل من أجل ابنه
Time منذ 41 دقيقة Views 692
شاهد.. لحظة انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية
شاهد.. لحظة انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية
Time منذ 47 دقيقة Views 1531