القبض على مقيمين لاحتيالهما على العمالة بالقصيم

بريدة (صدى):
ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على مقيمَين يمارسان أساليب احتيال على العمالة والاستيلاء على أموالهم.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (مقيمَين من الجنسية المصرية في العقدين الرابع والخامس من العمر) ، وذلك إثر تورطهما بممارسة أساليب احتيال ونصب على العمالة الوافدة وتمكنهما من الاستيلاء على ما يحملونه من أموال.
وأضاف أنه عثر بحوزتهما على مبلغ 23 ألف ريال ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة .