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رونالدو يغادر على طائرة إسعاف خاصة بعد تأكد إصابته بكورونا

Time منذ ساعة
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رونالدو يغادر على طائرة إسعاف خاصة بعد تأكد إصابته بكورونا

وكالات (صدى):
في معركة أخرى يخوضها نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو ، سافر اللاعب إلى إيطاليا على متن إسعاف جوية خاصة ، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب مشاركته في مواجهة فرنسا بمباراة الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية الأحد الماضي.

وقالت تقارير أن رونالدو غادر مطار تايرز في كاسكايس بالقرب من لشبونة حوالي الساعة 3.45 مساءً من مساء اليوم الأربعاء، على متن طائرة إسعاف خاصة، ونُقل إلى مهبط الطائرة من قاعدة معسكر التدريب البرتغالي في أويراس القريبة بواسطة سيارة إسعاف، بحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية

ومن جانبها أعربت والدة رونالدو، في رسالة عبر حسابها الشخصي في تطبيق "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، عن قناعتها بقدرة كريستيانو على التغلب على ما وصفته بالحرب الجديدة، مؤكدة أن "الله يبتلي المحاربين العظام بمعارك كبيرة".

 

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أحدث التعليقات

الداهيه
😂😂😂😂😂😂
abdul
اخونا هذا قرّر يتزوّج "مسيار" من امراة ثانية، لان طلاقه من الاولي سيكلفه الكثير وتشتيت اولاده. الا انه فشل في استخدام منشاره بالسرية الكاملة واكتُشف أمره، والولية الاولي حضرت مع عيالها لمكان عقد النكاح. راحت عليك الزيجة يالداشر.
GsT👻
عقابه قطع الرأس بسيف
الداهيه
لللكككااان.... هاي عنز سوريه شو تاخذ طبانات العأل...؟ لك شحوه شوفو كيف بيضا بتلأ .. بينما العنز تبيعيتكم كراعينها وركبها سود.. ما حدا يغلط ويقول لانها عنز صلبيه نوريه وضروري تكون هيك..
GsT👻
عندهم جهل وغباء مو طبيعي طيب فرضاً لو ارتكبت خطأ مثل الخيانه أو زنا هذا لايسمح لك بقتلها فالقتل بحد ذاته حرام وفيه حساب وعقاب، أسأل الله العلي العظيم أن ينتقم منهم.

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