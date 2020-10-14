رونالدو يغادر على طائرة إسعاف خاصة بعد تأكد إصابته بكورونا

وكالات (صدى):
في معركة أخرى يخوضها نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو ، سافر اللاعب إلى إيطاليا على متن إسعاف جوية خاصة ، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب مشاركته في مواجهة فرنسا بمباراة الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية الأحد الماضي.
وقالت تقارير أن رونالدو غادر مطار تايرز في كاسكايس بالقرب من لشبونة حوالي الساعة 3.45 مساءً من مساء اليوم الأربعاء، على متن طائرة إسعاف خاصة، ونُقل إلى مهبط الطائرة من قاعدة معسكر التدريب البرتغالي في أويراس القريبة بواسطة سيارة إسعاف، بحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية
ومن جانبها أعربت والدة رونالدو، في رسالة عبر حسابها الشخصي في تطبيق "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، عن قناعتها بقدرة كريستيانو على التغلب على ما وصفته بالحرب الجديدة، مؤكدة أن "الله يبتلي المحاربين العظام بمعارك كبيرة".