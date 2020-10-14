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الطبيعة الخلابة في جازان تأسر القلوب
منذ ساعة
540
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أحدث التعليقات
الداهيه
😂😂😂😂😂😂
abdul
اخونا هذا قرّر يتزوّج "مسيار" من امراة ثانية، لان طلاقه من الاولي سيكلفه الكثير وتشتيت اولاده. الا انه فشل في استخدام منشاره بالسرية الكاملة واكتُشف أمره، والولية الاولي حضرت مع عيالها لمكان عقد النكاح. راحت عليك الزيجة يالداشر.
GsT👻
عقابه قطع الرأس بسيف
الداهيه
لللكككااان.... هاي عنز سوريه شو تاخذ طبانات العأل...؟ لك شحوه شوفو كيف بيضا بتلأ .. بينما العنز تبيعيتكم كراعينها وركبها سود.. ما حدا يغلط ويقول لانها عنز صلبيه نوريه وضروري تكون هيك..
GsT👻
عندهم جهل وغباء مو طبيعي طيب فرضاً لو ارتكبت خطأ مثل الخيانه أو زنا هذا لايسمح لك بقتلها فالقتل بحد ذاته حرام وفيه حساب وعقاب، أسأل الله العلي العظيم أن ينتقم منهم.
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