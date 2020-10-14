الأعداد السابقة للصحيفة

"كاريلي" يحسم مصير بوني

Time منذ ساعة
Views 1689
"كاريلي" يحسم مصير بوني

طلال الغامدي (صدى):
حسم البرازيلي فايبو كاريلي مدرب نادي الاتحاد مستقبل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الإيفواري ويلفريد بوني.

وقالت تقارير صحفية أن اللاعب بات خارج حسابات مدرب الاتحاد وينتظر من إدارة النادي حسم ملف المهاجم بوني.

وتابعت التقارير أن اللاعب بات خارج حسابات المدرب كاريلي خاصة في ظل عدم مشاركته في المباريات الودية التي خاضها فريقه.

وبينت التقارير أن إدارة الاتحاد تسعى لإغلاق هذا الملف في الأيام المقبلة من خلال التوقيع مع لاعب جديد أو استعادة الجناح جاري رودريجيز المعار إلى فناربخشة التركي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

GsT👻
كلامك صحيح نعم قد يكون هنالك إختلاف والله أعلم
GsT👻
يللخزي والعار الأجانب لهم أهميه قصوى قسم أني أدخل شركات كثيييييرة وأقدم عليهم وفي الاخير يرفضوني حتى أني اقولهم مستعد اعمل بدون راتب فقط أريد وظيفة بحق الجحيم، لماذا الأجنبي والمرأة يعاملون بحب وتميز!؟ يترى م المميز بهم!!🤔
حمد
عادل امام حتى الممثلات مايشاركون معه الا بشرط خسيس
GsT👻
هؤلاء هم إلي يستحقون وضع الضرائب عليهم لأنهم يجنون أموال طائلة لاحصر لها من الأعلانات وتقدر بمليارات الدولارات
GsT👻
شيء جميل ورائع واتمنى وضع شبوك على أطراف الطرق الجبلية والغير جبيلة لكي تمنع سقوط المركبات ويفضل أن تكون قوية في المرتفعات الجبلية.

أخر الأخبار

رونالدو يغادر على طائرة إسعاف خاصة بعد تأكد إصابته بكورونا
رونالدو يغادر على طائرة إسعاف خاصة بعد تأكد إصابته بكورونا
Time منذ 28 ثانية Views 1001
سيدة تفسد حفل زفاف زوجها من أخرى بطريقة صادمة
سيدة تفسد حفل زفاف زوجها من أخرى بطريقة صادمة
Time منذ 16 دقيقة Views 335
سيلفي وفرق القامة بيهم
سيلفي وفرق القامة بيهم
Time منذ 18 دقيقة Views 236
الغنم جاتهم وقت الغداء وحاسوهم
الغنم جاتهم وقت الغداء وحاسوهم
Time منذ 19 دقيقة Views 248
هذا اللى يقولك منحوس
هذا اللى يقولك منحوس
Time منذ 19 دقيقة Views 237
شاب يبتز فتاة بصور لها ولوالدتها
شاب يبتز فتاة بصور لها ولوالدتها
Time منذ 25 دقيقة Views 1801
أمير الباحة يوجه بتوفير مسكن لمسنة تعيش في خيمة 
أمير الباحة يوجه بتوفير مسكن لمسنة تعيش في خيمة 
Time منذ 33 دقيقة Views 1643
محمد رمضان يتفاجأ بإطلاق اسمه على شحنة مخدرات
محمد رمضان يتفاجأ بإطلاق اسمه على شحنة مخدرات
Time منذ 43 دقيقة Views 1441
"لجنة التراخيص" توضح سبب عدم ضمان أندية المملكة للرخصة الأسيوية
"لجنة التراخيص" توضح سبب عدم ضمان أندية المملكة للرخصة الأسيوية
Time منذ 51 دقيقة Views 1719
بالصور.. هيونداي سنتافي 2021 تجذب الأنظار بمواصفاتها الخيالية
بالصور.. هيونداي سنتافي 2021 تجذب الأنظار بمواصفاتها الخيالية
Time منذ 55 دقيقة Views 1385