"كاريلي" يحسم مصير بوني

طلال الغامدي (صدى):
حسم البرازيلي فايبو كاريلي مدرب نادي الاتحاد مستقبل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الإيفواري ويلفريد بوني.
وقالت تقارير صحفية أن اللاعب بات خارج حسابات مدرب الاتحاد وينتظر من إدارة النادي حسم ملف المهاجم بوني.
وتابعت التقارير أن اللاعب بات خارج حسابات المدرب كاريلي خاصة في ظل عدم مشاركته في المباريات الودية التي خاضها فريقه.
وبينت التقارير أن إدارة الاتحاد تسعى لإغلاق هذا الملف في الأيام المقبلة من خلال التوقيع مع لاعب جديد أو استعادة الجناح جاري رودريجيز المعار إلى فناربخشة التركي.