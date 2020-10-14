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خادمة في البيت الأبيض تكشف أسرار خاصة لـ "ميلانيا ترامب"

Time منذ ساعة
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خادمة في البيت الأبيض تكشف أسرار خاصة لـ "ميلانيا ترامب"

واشنطن (صدى):
فاجأت مساعدة سابقة لميلانيا ترامب، الجميع بتاليفها كتاب يتناول تفاصيل عن السيدة الأمريكية الأولى.

وقالت وزارة العددل الإمريكية إن ستيفاني وينستون ولكوف، مؤلفة كتاب “ميلانيا آند مي” (ميلانيا وأنا) الذي نشر الشهر الماضي كانت قد تعهدت عدم الكشف عن معلومات تتعلق بزوجة الرئيس دونالد ترامب.

وعملت ولكوف من دون أجر لحساب ميلانيا في الفترة 2017-2018، وفي حين لم تكن موظفة فيدرالية إلا أنها بحسب الدعوى وقعت “عقدا” ملزما فيدراليا يعرف باتفاقية خدمات مجانية.

ويذكر أنه كان ممنوع عليها تحديدا نشر أو إعادة إنتاج أو إفشاء إي معلومات مشابهة إلى أي شخص أو كيان غير مصرح له كليا أو جزئيا”.

والكتاب الذي يحمل عنوان “ميلانيا وأنا: صعود وسقوط صداقتي مع السيدة الأولى” يقول إنه يكشف النقاب عن عارضة الأزياء السابقة السلوفينية الأصل والتي أصبحت الزوجة الثالثة لقطب العقارات الملياردير الذي تولى الرئاسة.

ووصف الكتاب صورة ميلانيا أكثر حيوية من المفهوم العام، ويصورها منافسة لدودة لإبنة الرئيس إيفانكا، إذ تصفها مع زوجها جارد كوشنر بـ”الأفاعي”.

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أحدث التعليقات

GsT👻
كلامك صحيح نعم قد يكون هنالك إختلاف والله أعلم
GsT👻
يللخزي والعار الأجانب لهم أهميه قصوى قسم أني أدخل شركات كثيييييرة وأقدم عليهم وفي الاخير يرفضوني حتى أني اقولهم مستعد اعمل بدون راتب فقط أريد وظيفة بحق الجحيم، لماذا الأجنبي والمرأة يعاملون بحب وتميز!؟ يترى م المميز بهم!!🤔
حمد
عادل امام حتى الممثلات مايشاركون معه الا بشرط خسيس
GsT👻
هؤلاء هم إلي يستحقون وضع الضرائب عليهم لأنهم يجنون أموال طائلة لاحصر لها من الأعلانات وتقدر بمليارات الدولارات
GsT👻
شيء جميل ورائع واتمنى وضع شبوك على أطراف الطرق الجبلية والغير جبيلة لكي تمنع سقوط المركبات ويفضل أن تكون قوية في المرتفعات الجبلية.

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