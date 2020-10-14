النصر يُعلن عن دعم "بغلف" للنادي بـ 4 مليون رغم الانتقادات الحادة

طلال الغامدي (صدى):
أعلن نادي النصر، عن تقديم العضو الذهب الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد بغلف، دعمًا ماليًا للنادي مقداره أربعة ملايين ريال.
وثمّنت إدارة النصر برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، هذا المباردة منه، معربة عن عدم استغرابها منه .
وكانت الفترة الماضية قد ترددت أنباء عن تقديم "بغلف" هذا المبلغ للنصر، ما جعل الانتقادات تلاحقه وتلاحق النصر.
وتمحورت الانتقادات في أن جائحة كورونا أثّرت اقتصاديًا على الأندية المحلية والعالمية، فكيف لم تؤثر على النصر؟.
وكان الإعلامي الرياضي فهد الروقي، قد تساءل عن سبب عدم تأثّر نادي النصر بالأزمة المالية العالمية التي تسببت بها جائحة كورونا.
وكانت الفترة الماضية قد ترددت أنباء عن تقديم "بغلف" 400 مليون للنصر، ما جعل الانتقادات تلاحقه وتلاحق النصر.