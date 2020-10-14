الأعداد السابقة للصحيفة

النصر يُعلن عن دعم "بغلف" للنادي بـ 4 مليون رغم الانتقادات الحادة

Time منذ ساعة
Views 2016
Comment 2
النصر يُعلن عن دعم "بغلف" للنادي بـ 4 مليون رغم الانتقادات الحادة

طلال الغامدي (صدى):
أعلن نادي النصر، عن تقديم العضو الذهب الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد بغلف، دعمًا ماليًا للنادي مقداره أربعة ملايين ريال.

وثمّنت إدارة النصر برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، هذا المباردة منه، معربة عن عدم استغرابها منه .

وكانت الفترة الماضية قد ترددت أنباء عن تقديم "بغلف" هذا المبلغ للنصر، ما جعل الانتقادات تلاحقه وتلاحق النصر.

وتمحورت الانتقادات في أن جائحة كورونا أثّرت اقتصاديًا على الأندية المحلية والعالمية، فكيف لم تؤثر على النصر؟.

وكان الإعلامي الرياضي فهد الروقي، قد تساءل عن سبب عدم تأثّر نادي النصر بالأزمة المالية العالمية التي تسببت بها جائحة كورونا.

وكانت الفترة الماضية قد ترددت أنباء عن تقديم "بغلف" 400 مليون للنصر، ما جعل الانتقادات تلاحقه وتلاحق النصر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

GsT👻
كلامك صحيح نعم قد يكون هنالك إختلاف والله أعلم
GsT👻
يللخزي والعار الأجانب لهم أهميه قصوى قسم أني أدخل شركات كثيييييرة وأقدم عليهم وفي الاخير يرفضوني حتى أني اقولهم مستعد اعمل بدون راتب فقط أريد وظيفة بحق الجحيم، لماذا الأجنبي والمرأة يعاملون بحب وتميز!؟ يترى م المميز بهم!!🤔
حمد
عادل امام حتى الممثلات مايشاركون معه الا بشرط خسيس
GsT👻
هؤلاء هم إلي يستحقون وضع الضرائب عليهم لأنهم يجنون أموال طائلة لاحصر لها من الأعلانات وتقدر بمليارات الدولارات
GsT👻
شيء جميل ورائع واتمنى وضع شبوك على أطراف الطرق الجبلية والغير جبيلة لكي تمنع سقوط المركبات ويفضل أن تكون قوية في المرتفعات الجبلية.

أخر الأخبار

رونالدو يغادر على طائرة إسعاف خاصة بعد تأكد إصابته بكورونا
رونالدو يغادر على طائرة إسعاف خاصة بعد تأكد إصابته بكورونا
Time منذ 17 ثانية Views 1001
سيدة تفسد حفل زفاف زوجها من أخرى بطريقة صادمة
سيدة تفسد حفل زفاف زوجها من أخرى بطريقة صادمة
Time منذ 16 دقيقة Views 330
سيلفي وفرق القامة بيهم
سيلفي وفرق القامة بيهم
Time منذ 18 دقيقة Views 236
الغنم جاتهم وقت الغداء وحاسوهم
الغنم جاتهم وقت الغداء وحاسوهم
Time منذ 18 دقيقة Views 248
هذا اللى يقولك منحوس
هذا اللى يقولك منحوس
Time منذ 19 دقيقة Views 237
شاب يبتز فتاة بصور لها ولوالدتها
شاب يبتز فتاة بصور لها ولوالدتها
Time منذ 25 دقيقة Views 1798
أمير الباحة يوجه بتوفير مسكن لمسنة تعيش في خيمة 
أمير الباحة يوجه بتوفير مسكن لمسنة تعيش في خيمة 
Time منذ 33 دقيقة Views 1643
محمد رمضان يتفاجأ بإطلاق اسمه على شحنة مخدرات
محمد رمضان يتفاجأ بإطلاق اسمه على شحنة مخدرات
Time منذ 43 دقيقة Views 1441
"لجنة التراخيص" توضح سبب عدم ضمان أندية المملكة للرخصة الأسيوية
"لجنة التراخيص" توضح سبب عدم ضمان أندية المملكة للرخصة الأسيوية
Time منذ 51 دقيقة Views 1719
بالصور.. هيونداي سنتافي 2021 تجذب الأنظار بمواصفاتها الخيالية
بالصور.. هيونداي سنتافي 2021 تجذب الأنظار بمواصفاتها الخيالية
Time منذ 55 دقيقة Views 1385