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"تقييم الحوادث": مليشيا الحوثي تستخدم قوارب الصيد لجمع معلومات استخباراتية (فيديو)

Time منذ 5 دقائق
Views 1146
"تقييم الحوادث": مليشيا الحوثي تستخدم قوارب الصيد لجمع معلومات استخباراتية (فيديو)

فهمي محمد (صدى):
أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث فى اليمن أن مليشيا الحوثي تستخدم قوارب الصيد لجمع معلومات استخباراتية.

وأضاف الفريق المشترك لتقييم الحوادث فى اليمن خلال مؤتمر صحفي بثته قناة الإخبارية أنه تم تفتيش القارب باستجواب طاقمه واتضح من خلال التحقيقات أن القارب يستخدم في جمع معلومات عن سفن التحالف وتهريب السلاح من سواحل أفريقية إلى السواحل اليمنية.

وأشار إلى أنه بذلك خرج القارب عن وظيفته الحالية استنادا للمادة 137 من دليل " سان ريمو " بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار المعتمد بتاريخ " يونيو 1994م ".

وأوضح أن قائد القارب هو أحد كبار مهربي الأسلحة من السواحل الأفريقية إلى السواحل اليمنية لتعزيز مليشيا الحوثي المسلحة واعترف من خلال التحقيقات أنه يقوم بجمع المعلومات عن سفن التحالف ومواقعها، ويقوم باتخاذ نشاط صيد الأسماك كغطاء.

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أحدث التعليقات

سبحانك ربي
ملكنا اطال الله في عمرك واعانك المتقاعدين بعد هالعمر والخدمة والامراض الا يستحق اعفائهم من قسط صندوق التنيمة العقاري على كبر سنهم ارهقتهم خرج من تعب الوظيفة الى هم اثقل من الف وظيفة فلتكتب لك بالدنيا والاخرة
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن يمشي بدون عيون ..
خالد
كل واحد بالعاطفه يقول اسم النادي اللي يشجعه مافيه بالسعوديه الا ناديين كبار الاتحاد والهلال والباقي صغاااااااااااااااار 👏🏻
ابو محمد 😎 ✍️
ملقوفه ..
اعنت
حدث العاقل بما يعقل

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