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السومة وغوميز وعسيري يواجهون موسما مصيريا

Time منذ ساعة
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السومة وغوميز وعسيري يواجهون موسما مصيريا

نواف السالم (صدى):
يشهد موسم الدوري الجديد العديد من التحديات أمام عدد من لاعبي الأندية الكبرى؛ حيث يمثل الموسم الأخير لهم وكلا منهم له أهدافه.

ويوجد عمر السومة على رأس اللاعبين الذين يواجهون موسمًا مصيريًا؛حيث أنه أعرب عن رغبته في الرحيل بالفعل عن الأهلي؛ لذلك يترقب الجميع ماذي سيقدم، فهل سيكون هناك موسمًا للتاريخ أم سيكون مستواه باهتًا متأثرًا للظروف المحيطة به والخلافات المشتعلة مع الأهلي.

وعلى جانب أخر يواجه فهد المولد نجم الاتحاد، تحديًا من نوع خاص بعد إيقاف امتد لمدة عام كامل؛ حيث شهدنا عودته بقوة في نهاية الموسم الماضي فاتقذ فريقه من الهبوط؛ ويترقب الجميع نجاح المولد في استعادة روح الاتحاد بتواجده داخل المستطيل الأخضر من جديد.

واستطاع عبدالفتاح عسيري أن يكون حديث الميركاتو بعد انتقال مفاجيء من الأهلي إلى النصر؛لذلك ينتظر الجمهور ماذا سيقدم في هذه الخطوة الصعبة.

وأخيرًا يواجه بافيتمبي غوميز تحديًا من نوع خاص؛ حيث يعد هذا الموسم هو الأخير له في حالة عدم التجديد، فهل ينجح في تحقيق لقب هداف البطولة بعد أن حل ثانيًا في الموسمين الأخيرين للمغربي عبد الرزاق حمدالله.

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أحدث التعليقات

GsT👻
كلامك صحيح نعم قد يكون هنالك إختلاف والله أعلم
GsT👻
يللخزي والعار الأجانب لهم أهميه قصوى قسم أني أدخل شركات كثيييييرة وأقدم عليهم وفي الاخير يرفضوني حتى أني اقولهم مستعد اعمل بدون راتب فقط أريد وظيفة بحق الجحيم، لماذا الأجنبي والمرأة يعاملون بحب وتميز!؟ يترى م المميز بهم!!🤔
حمد
عادل امام حتى الممثلات مايشاركون معه الا بشرط خسيس
GsT👻
هؤلاء هم إلي يستحقون وضع الضرائب عليهم لأنهم يجنون أموال طائلة لاحصر لها من الأعلانات وتقدر بمليارات الدولارات
GsT👻
شيء جميل ورائع واتمنى وضع شبوك على أطراف الطرق الجبلية والغير جبيلة لكي تمنع سقوط المركبات ويفضل أن تكون قوية في المرتفعات الجبلية.

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