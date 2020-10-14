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بالفيديو.. وزير الخارجية: البرنامجين النووي والصاروخي لإيران يمثلان تهديدًا كبيرًا للمنطقة

Time منذ 47 دقيقة
Views 1422
بالفيديو.. وزير الخارجية: البرنامجين النووي والصاروخي لإيران يمثلان تهديدًا كبيرًا للمنطقة

الرياض (صدى):
كشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن البرنامجين النووي والصاروخي لإيران يمثلان تهديدًا كبيرًا للمنطقة.

صرّح بذلك على هامش انطلاق الحوار الاستراتيجي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، إذ أشار إلى أن المملكة "ستواصل التصدي لزعزعة إيران لاستقرار المنطقة".

وأفاد بأن "الحوار الاستراتيجي السعودي الأمريكي يستعرض اليوم الشراكة بين البلدين"، مضيفًا أنه يناقش محاربة التطرف والإرهاب.

وأضاف: "تعزيز التعاون العسكري والأمني على أجندة الحوار الاستراتيجي مع أمريكا"، متابعًا أنه سيركز على الاقتصاد والتعاون في مجال الطاقة.

وتابع: "نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع واشنطن وبحث تعزيز استقرار المنطقة".

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أحدث التعليقات

سبحانك ربي
ملكنا اطال الله في عمرك واعانك المتقاعدين بعد هالعمر والخدمة والامراض الا يستحق اعفائهم من قسط صندوق التنيمة العقاري على كبر سنهم ارهقتهم خرج من تعب الوظيفة الى هم اثقل من الف وظيفة فلتكتب لك بالدنيا والاخرة
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن يمشي بدون عيون ..
خالد
كل واحد بالعاطفه يقول اسم النادي اللي يشجعه مافيه بالسعوديه الا ناديين كبار الاتحاد والهلال والباقي صغاااااااااااااااار 👏🏻
ابو محمد 😎 ✍️
ملقوفه ..
اعنت
حدث العاقل بما يعقل

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