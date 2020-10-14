بالفيديو.. اقتصادي: الـ 88 ألف وظيفة من صندوق الاستثمارات العامة بمثابة فرصة كبيرة للمهندسين

الرياض (صدى):
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، أن الأثر الإيجابي لاستثماراته المحلية في كافة أنحاء المملكة بدأت في الظهور حيث تم تأسيس أكثر من 15 شركة عقارية وعدد من المشاريع العملاقة في 13 منطقة مختلفة، ستسهم في توفير مليون فرصة عمل في قطاع السياحة، و 500 ألف في قطاع الضيافة و 88 ألف في قطاع البناء والتشييد.
من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور عبدالله الخرماني، أن الأثر المُعلن عنه يختص بالفرص الوظيفية، بينما أثر صندوق الاستثمارات العامة هو أكبر بكثير، وهدف الصندوق خلال الفترة الماضية هو الاستثمار في السياحة والبنية التحتية ومجالات أخرى.
وأضاف "الخرماني"، أن الفرص الوظيفية في قطاع البناء والتشييد هي فرصة كبيرة للمهندسين السعوديين للعمل فيها، مشيرًا إلى أن أكبر خدمة يُقدمها الصندوق هو توطين الوظائف.