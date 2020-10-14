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بالفيديو.. اقتصادي: الـ 88 ألف وظيفة من صندوق الاستثمارات العامة بمثابة فرصة كبيرة للمهندسين

Time منذ 56 دقيقة
Views 1492
بالفيديو.. اقتصادي: الـ 88 ألف وظيفة من صندوق الاستثمارات العامة بمثابة فرصة كبيرة للمهندسين

الرياض (صدى):
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، أن الأثر الإيجابي لاستثماراته المحلية في كافة أنحاء المملكة بدأت في الظهور حيث تم تأسيس أكثر من 15 شركة عقارية وعدد من المشاريع العملاقة في 13 منطقة مختلفة، ستسهم في توفير مليون فرصة عمل في قطاع السياحة، و 500 ألف في قطاع الضيافة و 88 ألف في قطاع البناء والتشييد.

من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور عبدالله الخرماني، أن الأثر المُعلن عنه يختص بالفرص الوظيفية، بينما أثر صندوق الاستثمارات العامة هو أكبر بكثير، وهدف الصندوق خلال الفترة الماضية هو الاستثمار في السياحة والبنية التحتية ومجالات أخرى.

وأضاف "الخرماني"، أن الفرص الوظيفية في قطاع البناء والتشييد هي فرصة كبيرة للمهندسين السعوديين للعمل فيها، مشيرًا إلى أن أكبر خدمة يُقدمها الصندوق هو توطين الوظائف.

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أحدث التعليقات

سبحانك ربي
ملكنا اطال الله في عمرك واعانك المتقاعدين بعد هالعمر والخدمة والامراض الا يستحق اعفائهم من قسط صندوق التنيمة العقاري على كبر سنهم ارهقتهم خرج من تعب الوظيفة الى هم اثقل من الف وظيفة فلتكتب لك بالدنيا والاخرة
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن يمشي بدون عيون ..
خالد
كل واحد بالعاطفه يقول اسم النادي اللي يشجعه مافيه بالسعوديه الا ناديين كبار الاتحاد والهلال والباقي صغاااااااااااااااار 👏🏻
ابو محمد 😎 ✍️
ملقوفه ..
اعنت
حدث العاقل بما يعقل

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