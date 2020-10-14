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«التعليم» توضح طريقة تسجيل أبناء الفئات غير النظامية في المدارس

Time منذ ساعة
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«التعليم» توضح طريقة تسجيل أبناء الفئات غير النظامية في المدارس

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة التعليم طريقة تسجيل أبناء الفئات غير النظامية في مدارس التعليم العام.

وذكرت أن تسجيل أبناء فئات البلوش والتركستان يتطلب إحضار إقامة سارية المفعول، بينما يتطلب التسجيل لأبناء فئة القبائل النازحة إحضار بطاقة سارية المفعول.

وأضافت أن تسجيل أبناء فئة قبائل جازان ونجران والربع الخالي يتطلب إحضار الوثائق والمشاهد والتصاريح التي يحملونها مصدقةً من قبل إمارة المنطقة، بينما يتطلب التسجيل لفئة البرماويين أن يتم قبولهم بموجب الإقامات التي يحملونها لو كانت منتهية، على أن يتم الانتهاء من وضعهم.

وتُسلَّم استمارة إلحاق لمن ليس لهم وثائق نظامية بالتعليم خاصة بالطالب، لولي الأمر بعد تعبئة الجزء الخاص ببيانات الطالب من قبل قائد المدرسة وتوقع وتختم، ويراجع ولي الأمر الجوازات بالاستمارة، وبعد استكمالها من الجوازات تحفظ بملف الطالب.

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أحدث التعليقات

سبحانك ربي
ملكنا اطال الله في عمرك واعانك المتقاعدين بعد هالعمر والخدمة والامراض الا يستحق اعفائهم من قسط صندوق التنيمة العقاري على كبر سنهم ارهقتهم خرج من تعب الوظيفة الى هم اثقل من الف وظيفة فلتكتب لك بالدنيا والاخرة
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن يمشي بدون عيون ..
خالد
كل واحد بالعاطفه يقول اسم النادي اللي يشجعه مافيه بالسعوديه الا ناديين كبار الاتحاد والهلال والباقي صغاااااااااااااااار 👏🏻
ابو محمد 😎 ✍️
ملقوفه ..
اعنت
حدث العاقل بما يعقل

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