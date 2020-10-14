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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً بـ 8.97 نقاط ليقفل عند مستوى 8592.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وزين السعودية، وأنابيب، وأميانتيت، ومسك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات شمس، والخليجية العامة، وبوبا العربية، وأنعام القابضة، وكيان السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.83% و 3.18%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وأسمنت الجوف، والكابلات السعودية، وأنابيب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سيرا، ودار الأركان، والكابلات السعودية، وأنابيب، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً بـ 248.76 نقطة ليقفل عند مستوى 15227.73 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 370 ألف سهم تقاسمتها 836 صفقة.

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أحدث التعليقات

سبحانك ربي
ملكنا اطال الله في عمرك واعانك المتقاعدين بعد هالعمر والخدمة والامراض الا يستحق اعفائهم من قسط صندوق التنيمة العقاري على كبر سنهم ارهقتهم خرج من تعب الوظيفة الى هم اثقل من الف وظيفة فلتكتب لك بالدنيا والاخرة
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن يمشي بدون عيون ..
خالد
كل واحد بالعاطفه يقول اسم النادي اللي يشجعه مافيه بالسعوديه الا ناديين كبار الاتحاد والهلال والباقي صغاااااااااااااااار 👏🏻
ابو محمد 😎 ✍️
ملقوفه ..
اعنت
حدث العاقل بما يعقل

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