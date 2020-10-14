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تسجيل قديم لأول آذان يُبث من المسجد النبوي على الهواء مباشرة

Time منذ 10 دقائق
Views 1102
تسجيل قديم لأول آذان يُبث من المسجد النبوي على الهواء مباشرة

المدينة المنورة (صدى):
وثّق تسجيل قديم، أول أذان يُبث من المسجد النبوي الشريف على الهواء مباشرةً عام ١٣٧٣ هـ.

ورفع الآذان، المؤذن الشيخ عبدالعزيز بخاري وكان عمره حينها (١٨) عاماً.

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أحدث التعليقات

الداهيه
صوره فاضحه... اصلا ما صرتي نجمه إلا بعد فصختي وانفضحتي...😂😂😂😂
زائر
ساعتين يعني انجاز بصراحة ههههههههههههههه
الداهيه
الآن وبعد ان دخل الفيروس البيت الابيض وفصع كل الموجودين وأولهم الاستاد طرمبه.....؟ يجب ان نتيقن ان هذا الفيروس لا عاصم منه وسيدخل كل بيت... لي تعليق قديم اول ما طلع الفيروس حينما كانت الاصابات ٦ و١٠ وقلت فيه نفس الكلام ...لترجع اليه الصحيفه.. لا اعلم الغيب لاكن الحكمه فضل من الله... لذا ..لا داع للتصريح اليومي... ... قلتها مرها واعيدها كَرَه... هذا الوباء نذير من الله وبعده ببضع سنين سيأتي فيروس افتك منه.. يهلك اذا اصاب...
يوسف العليط
صلوا على المختار جاملت وهايطت لاعب من راسه لاخمص قدميه مشاكل وقلة ادب وضرب وتصرفات عدوانيه وتقول قائد او كاريزما قائد ولعلمك ياكوري النخاع والكره القائد لمن يقف ويجاهد لاعلاء دين الإسلام اما انت ومن سواك من اللاعبين فكابتن حدكم تحياتي
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، لا يزال العدد منفض بفضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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