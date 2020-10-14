بالفيديو.. محمد صلاح يتسبب في حظر مُشجع لنادي وست هام

وكالات (صدى):
أصدرت محكمة بريطانية، حكمًا ضد مشجع لنادي وست هام يونايتد بعد إطلاقه هتافات عنصرية ضد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.
وقضت المحكمة بمنع المشجع برادلي ثوموود، البالغ من العمر 48 عاما، من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 3 سنوات، بعد اعترافه بأنه مذنب.
وكانت الحادثة قد وقعت في الملعب الأولمبي بلندن خلال تعادل الفريقين 1-1 في فبراير 2019.
وتم تغريم المشجع بـ 400 جنيه إسترليني، وطُلب منه أيضاً دفع رسوم إضافية للضحية وتكاليف 215 جنيها إسترلينيا.
وفي أول تعليق له على القرار، رحّب نادي وست هام بالقرار، واعدًا باتباع عدم التسامح مطلقًا في المستقبل مع أي حوادث مشابهة من نفس النوع.