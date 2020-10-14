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بالفيديو.. محمد صلاح يتسبب في حظر مُشجع لنادي وست هام

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. محمد صلاح يتسبب في حظر مُشجع لنادي وست هام

وكالات (صدى):
أصدرت محكمة بريطانية، حكمًا ضد مشجع لنادي وست هام يونايتد بعد إطلاقه هتافات عنصرية ضد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقضت المحكمة بمنع المشجع برادلي ثوموود، البالغ من العمر 48 عاما، من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 3 سنوات، بعد اعترافه بأنه مذنب.

وكانت الحادثة قد وقعت في الملعب الأولمبي بلندن خلال تعادل الفريقين 1-1 في فبراير 2019.

وتم تغريم المشجع بـ 400 جنيه إسترليني، وطُلب منه أيضاً دفع رسوم إضافية للضحية وتكاليف 215 جنيها إسترلينيا.

وفي أول تعليق له على القرار، رحّب نادي وست هام بالقرار، واعدًا باتباع عدم التسامح مطلقًا في المستقبل مع أي حوادث مشابهة من نفس النوع.

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أحدث التعليقات

سبحانك ربي
ملكنا اطال الله في عمرك واعانك المتقاعدين بعد هالعمر والخدمة والامراض الا يستحق اعفائهم من قسط صندوق التنيمة العقاري على كبر سنهم ارهقتهم خرج من تعب الوظيفة الى هم اثقل من الف وظيفة فلتكتب لك بالدنيا والاخرة
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن يمشي بدون عيون ..
خالد
كل واحد بالعاطفه يقول اسم النادي اللي يشجعه مافيه بالسعوديه الا ناديين كبار الاتحاد والهلال والباقي صغاااااااااااااااار 👏🏻
ابو محمد 😎 ✍️
ملقوفه ..
اعنت
حدث العاقل بما يعقل

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