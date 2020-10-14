إيقاف بطل سباحة عالمي باليابان بعد انتشار فيديو فاضح له

وكالات (صدى):
قرّر الاتحاد الياباني للسباحة، إيقاف البطل العالمي في سباقي 200م و400م متنوعة دايا سيتو، من خوض المنافسات والتدريبات الرسمية حتى نهاية العام الجاري؛ بسبب تورطه في الخيانة الزوجية.
ويُلزَم المشاهير المحليين والرياضيين اليابانيين بالتصرف بطريقة أخلاقية ومثالية، ويُعاقب بشدة إذا انحرف وقام بسلوك مُشين.
من جانبه، وافق سيتو (26 عامًا)، على العقوبة، معتذرًا عن سلوكه غير المسؤول، قائلًا: " أعتزم بإخلاص أن أعطي اهتمامي الكامل للسباحة، حتى أتمكن من استعادة ثقة عائلتي التي آذيتها بشدة بسلوكي غير المسؤول، واستعادة قبول عائلتي وكذلك جميعكم كسباح".
وعلى الرغم من العقوبة، فإن بطل السباحة سيتمكن سيتو من مواصلة تدريباته بطريقة انفرادية من الاستعداد لأولمبياد طوكيو الذي تم تأجيله إلى صيف عام 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى إكمال برنامج "تعليم النزاهة" للجنة الأولمبية اليابانية من بين دورات أخرى.
وانتشرت شريط فيديو، له خلال الفترة الماضية، وهو يذهب مع عشيقته، ثم ذهب بعدها لاصطحاب ابنته من الحضانة.