بالفيديو.. خبراء يوجهون نصيحة هامة للتعامل مع ملصقات سداد الديون بالشوارع

الرياض (صدى):
انتشرت في الآونة الأخيرة ملصقات تدعي سداد القروض والديون على الصرافات والأعمدة مما يسبب تلوث المشهد الحضاري بخلاف وقوع المواطن ضحية لعملية نصب محتملة .
ودعا الخبراء إلى أهمية التبيليغ الفوري مع هذه الملصقات لمتابعة أصابها والكشف عن حقيقة عملهم وعدم الإنسياق ورائهم مما يضر بالإقتصاد الوطني ,
وأشاروا أن الآلية الهامة لمواجهة تلك الملصقات هي التبيليغ من خلال إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما " ، أو وزارة التجارة أو حتى تطبيق " كلنا أمن " لأن هذه الإعلانات تسبب غالياً النصب والإحتيال .