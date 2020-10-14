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الإطاحة بعصابة سرقت مبالغ مالية ومستندات بمطعم في الرياض

Time منذ ساعة
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الإطاحة بعصابة سرقت مبالغ مالية ومستندات بمطعم في الرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاربعاء ، من القبض على ثلاثة مقيمين اعتدوا على أحد المطاعم واستولوا على مبالغ مالية ومستندات

وفي التفاصيل، صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام ثلاثة أشخاص بالاعتداء عنوة على أحد المطاعم واستيلائهم على مبالغ مالية ومستندات في خزنته، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وهم (ثلاثة مقيمين، من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع).

وضبطت بحوزتهم الأدوات التي يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية مجهولة المصدر.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

الداهيه
صوره فاضحه... اصلا ما صرتي نجمه إلا بعد فصختي وانفضحتي...😂😂😂😂
زائر
ساعتين يعني انجاز بصراحة ههههههههههههههه
الداهيه
الآن وبعد ان دخل الفيروس البيت الابيض وفصع كل الموجودين وأولهم الاستاد طرمبه.....؟ يجب ان نتيقن ان هذا الفيروس لا عاصم منه وسيدخل كل بيت... لي تعليق قديم اول ما طلع الفيروس حينما كانت الاصابات ٦ و١٠ وقلت فيه نفس الكلام ...لترجع اليه الصحيفه.. لا اعلم الغيب لاكن الحكمه فضل من الله... لذا ..لا داع للتصريح اليومي... ... قلتها مرها واعيدها كَرَه... هذا الوباء نذير من الله وبعده ببضع سنين سيأتي فيروس افتك منه.. يهلك اذا اصاب...
يوسف العليط
صلوا على المختار جاملت وهايطت لاعب من راسه لاخمص قدميه مشاكل وقلة ادب وضرب وتصرفات عدوانيه وتقول قائد او كاريزما قائد ولعلمك ياكوري النخاع والكره القائد لمن يقف ويجاهد لاعلاء دين الإسلام اما انت ومن سواك من اللاعبين فكابتن حدكم تحياتي
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، لا يزال العدد منفض بفضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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