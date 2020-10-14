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رئيس "المياه الوطنية": 50 % من عملاء سكني فواتيرهم أقل من 50 ريال

Time منذ 18 دقيقة
Views 1344
رئيس "المياه الوطنية": 50 % من عملاء سكني فواتيرهم أقل من 50 ريال

الرياض (صدى):
أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي أن سعر الماء الجديد ساهم في خفض إهدار المياه وترشيد الإستهلاك ومساعدة العميل على جودة خزاناته .

وقال " الموكلي " في برنامج " بودكاسط سقراط " أن إصلاح الشركة للتسريبات وفر 150 ألف متر مكعب مياه كانت مهدرة .

وحول سعر استهلاك وسعر الفواتير ، قال " الموكلي" أن 50 % من عملاء سكني يستهلكون بأقل من 50 ريال ، بينما يدفع أقل من 5 % فواتير أكثر من 1000 ريال ، والباقي أقل من 500 ريال .

يُشار إلى شركة المياه الوطنية قامت بتعديل الأسعار إذ بلغ سعر الـ 100 متر مكعب مياه 547 ريال مقارنةً بـ 12.5 ريال في 2015 ، ما ساعد على ترشيد الإستهلاك وتحسين الخدمات .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لقد: N -حاش،المريب،بلا رجعه..
واضح*** وصريح***
لقد: N -حاش،المريب،بلا رجعه..
احلى كتكوته انتي
واضح*** وصريح***
الله يجزاه خير..
الله يقويكم

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