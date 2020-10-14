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"الشورى" يوجه بإجراءات للحد من سقوط السيارات في المناطق الجبلية

Time منذ 40 دقيقة
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"الشورى" يوجه بإجراءات للحد من سقوط السيارات في المناطق الجبلية

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقده اليوم الأربعاء وزارة النقل وضع خطة لتطوير الخدمات اللوجستية لتحقيق الهدف الاستراتيجي لرؤية المملكة 2030 ، بأن تصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

ووجه " الشورى " خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة اليوم بإيجاد حلول عملية لمشكلة الزيادة في تكاليف صيانة الطرق والعقبات ، وعمل الإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من الانهيارات الصخرية على الطرق ، وتحد من سقوط السيارات في المناطق الجبلية.

كما طالب " الشورى " بالعمل على تحسين جودة البنية التحتية للطرق ، وتعزيز مكانة المملكة في معيار البنية التحتية للطرق الذي يصدر وفقاً لتقارير التنافسية العالمي.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لقد: N -حاش،المريب،بلا رجعه..
واضح*** وصريح***
لقد: N -حاش،المريب،بلا رجعه..
احلى كتكوته انتي
واضح*** وصريح***
الله يجزاه خير..
الله يقويكم

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