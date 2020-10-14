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رئيس الغرف التجارية والصناعية: لن يكون لنا أي تعامل مع كل ماهو "تركي"

Time منذ 50 دقيقة
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رئيس الغرف التجارية والصناعية: لن يكون لنا أي تعامل مع كل ماهو "تركي"

الرياض (صدى):
جددت الغرف التجارية والصناعية دعوتها لمقاطعة الشركات التركية داخل وخارج المملكة رداً على إساءة النظام التركي للمملكة ودول المنطقة .

وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض " عجلان الجلان " اليوم الأربعاء أنه لن يكون هناك أي وجه للتعاون الإقتصادي مع تركيا .

وقال "العجلان " : أقولها بكل تأكيد و وضوح: لا استثمار لا استيراد لا سياحة نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ماهو تركي. حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو الى عدم التعامل معها .

وأشار رئيس الغرف السعودية أن مقاطعة الشركات التركية أقل رد لنا ضد استمرار العداء والأساءة التركية إلى المملكة .

وكانت " صدى " قد سلطت الضوء على دعوات المواطنين أيضاً لمقاطعة المنتجات التركية والبحث عن بدائل بعد سياسات الإعتداء التي تنتهجها تركيا .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لقد: N -حاش،المريب،بلا رجعه..
واضح*** وصريح***
لقد: N -حاش،المريب،بلا رجعه..
احلى كتكوته انتي
واضح*** وصريح***
الله يجزاه خير..
الله يقويكم

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