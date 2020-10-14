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"الشورى" يوجه بتحويل مواد دراسية لمواد مهنية وتقديم حل نهائي لمشكلة "الملخصات"

Time منذ ساعة
Views 1724
"الشورى" يوجه بتحويل مواد دراسية لمواد مهنية وتقديم حل نهائي لمشكلة "الملخصات"

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى خلال جلسته المنعقده اليوم الأربعاء وزارة التعليم بمعالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلاً عن المقررات المعتمدة ، و دراسة تحويل بعض المواد الدراسية إلى مواد مهارية ومهنية بهدف تنمية المهارات لدى الطلاب .

وطالب وزارة التعليم بإنشاء إدارة للمخاطر في المركز الرئيس لها وفي إدارات التعليم في جميع المناطق بما يضمن استدامة العملية التعليمية.

كما وجه خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة بإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية الإدارية لتحسين الكوادر الإدارية .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لقد: N -حاش،المريب،بلا رجعه..
واضح*** وصريح***
لقد: N -حاش،المريب،بلا رجعه..
احلى كتكوته انتي
واضح*** وصريح***
الله يجزاه خير..
الله يقويكم

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