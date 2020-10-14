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حقيقة السجن والغرامة لمستخدمي الجوال أثناء القيادة و قائدي الدراجات النارية بلا رخصة

Time منذ 15 دقيقة
Views 1426
حقيقة السجن والغرامة لمستخدمي الجوال أثناء القيادة و قائدي الدراجات النارية بلا رخصة

الرياض (صدى):
انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي أنباء عن عقوبات غير صحيحة لمخالفات مرورية تتعلق بإستخدام الجوال والدرجات الهوائية ما أثار حالة من الجدل .

وبالبحث تبين لـ " صدى " أن مخالفة استخدام الجوال أو أي جهاز بيد السائق يستوجب عقوبة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 900 ريال ، ولا تتعلق العقوبة بالسجن نهائياً كما روج لها البعض بالسجن 24 ساعة ، مستنداً على أخبار تم التلاعب بها .

أما المخالفة الثانية التي يروج لها البعض حول الغرامة 200 ريال لمن لا يحمل رخصة قيادة ، فتبين أيضاً عدم صحتها .

وتأكدت " صدى " أن خبر الغرامة ٢٠٠ ريال لمن لا يحمل رخصة قيادة دراجة هوائية غير صحيح ، وحقيقة المخالفة هي ضبط 17 دراجة هوائية لسيرها وسط الطريق العام ما يعيق حركة المرور .

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أحدث التعليقات

ابو سعود
كل المواقع مراقبة واذا مسموح بحدود وين الخوف من الله بعضهم تتوقع التك توك حساب تآخذ راحتها فيه بدون حياء
زاير
مجتمع يخاف و يهاب من مجلس الأمن وحقوق الانسان اكثر من خوف من رب العزة و الجلال وانزل شريعته للعمل بها .
ابو عمار
يمكن راكبها جني يجب الرقص
ابو عمار
اوكي
تركي ابن حميد
ما كانوا ليتجرأون على هذا الفعل ايام الحزب الوطني....

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