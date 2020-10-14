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"الشورى" يوجه بكشف حساب لخدمات الجهات الحكومية الإضافية بعد رفع الرسوم عليها

Time منذ 44 دقيقة
Views 1393
"الشورى" يوجه بكشف حساب لخدمات الجهات الحكومية الإضافية بعد رفع الرسوم عليها

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقده اليوم الأربعاء مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بتكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية، والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية.

كما طالب " الشورى " مركز تنمية الإيرادات غير النفطية إيضاح ما قدمت الجهات الحكومية من خدمات إضافية مقابل رفع الرسوم عليها.

ووجه " الشورى " بالتركيز على الجهات والقطاعات ذات الإيرادات الأكبر لاستدامة تدفقها دون عوائق.

جاء ذلك في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1440/ 1441 هـ .

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أحدث التعليقات

ابو سعود
كل المواقع مراقبة واذا مسموح بحدود وين الخوف من الله بعضهم تتوقع التك توك حساب تآخذ راحتها فيه بدون حياء
زاير
مجتمع يخاف و يهاب من مجلس الأمن وحقوق الانسان اكثر من خوف من رب العزة و الجلال وانزل شريعته للعمل بها .
ابو عمار
يمكن راكبها جني يجب الرقص
ابو عمار
اوكي
تركي ابن حميد
ما كانوا ليتجرأون على هذا الفعل ايام الحزب الوطني....

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