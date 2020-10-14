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الإيقاف عن مزاولة المهنة لـ "محاسبَين قانونيَين" بسبب مخالفة

Time منذ 51 دقيقة
Views 1471
الإيقاف عن مزاولة المهنة لـ "محاسبَين قانونيَين" بسبب مخالفة

الرياض (صدى):
قررت وزارة التجارة معاقبة محاسبيًن قانونيين لمخالفتهما أحكام نظام المحاسبين القانونيين بعد التحقيق و ثبوت المخالفة .

وأوضحت "التجارة " أن لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيي قررت معاقبة المحاسب القانوني الأول " مواطن " ، بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 21 / 2 / 1442 هـ ، الموافق 8 / اكتوبر / 2020 م .

كما تقرر معاقبة المحاسب القانوني الثاني " مواطن " بالإيقاف عن مزالة المهنة لمدة شهرين اعتباراً من 19 / 2 / 1442 هـ الموافق 6 / اكتوبر / 2020 م .

وأشارت أن المخالفين لم يلتزما بالأنظمة والمعايير المهنية عند مزاولتهما لمهنة المحاسبة والمراجعة .

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أحدث التعليقات

ابو سعود
كل المواقع مراقبة واذا مسموح بحدود وين الخوف من الله بعضهم تتوقع التك توك حساب تآخذ راحتها فيه بدون حياء
زاير
مجتمع يخاف و يهاب من مجلس الأمن وحقوق الانسان اكثر من خوف من رب العزة و الجلال وانزل شريعته للعمل بها .
ابو عمار
يمكن راكبها جني يجب الرقص
ابو عمار
اوكي
تركي ابن حميد
ما كانوا ليتجرأون على هذا الفعل ايام الحزب الوطني....

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