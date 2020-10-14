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وزارة العدل: صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني تتجاوز المليار ريال

Time منذ 7 دقائق
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وزارة العدل: صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني تتجاوز المليار ريال

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل عن استقبالها إلكترونياً عبر بوابة ناجز najiz.sa، أكثر من 11580 طلب إفراغ إلكتروني للعقارات، بقيمة تتجاوز الـ1.2 مليار ريال، وذلك منذ افتتاح الخدمة أواخر مارس 2020، وحتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تمكّن المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة، في عملية إلكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط الخاص بوزارة العدل، وذلك بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي التجاري، حيث يتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل صفقة عقارية، وذلك لاستلام مبلغ المبايعة من المشتري من خلال قيامه بالتحويل عن طريق القنوات البنكية الإلكترونية، وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بعملية تحويله للمالك ونقل ملكية العقار لحظياً للمشتري لتتم العملية بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري.

وأشارت إلى أن الخدمة متاحة حالياً لأصحاب العقارات الذين يملكون حساباً في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسع في الخدمة خلال الأسابيع القادمة لتشمل المتعاملين مع عدد من البنوك المحلية المتاحة بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون البيع مباشراً بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في أبشر، على أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري.

ورفعت الوزارة الحد الأعلى لخدمة نقل الملكية العقارية إلكترونياً من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

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أحدث التعليقات

ابو سعود
كل المواقع مراقبة واذا مسموح بحدود وين الخوف من الله بعضهم تتوقع التك توك حساب تآخذ راحتها فيه بدون حياء
زاير
مجتمع يخاف و يهاب من مجلس الأمن وحقوق الانسان اكثر من خوف من رب العزة و الجلال وانزل شريعته للعمل بها .
ابو عمار
يمكن راكبها جني يجب الرقص
ابو عمار
اوكي
تركي ابن حميد
ما كانوا ليتجرأون على هذا الفعل ايام الحزب الوطني....

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