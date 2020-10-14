وظائف شاغرة بشركة زهران

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة زهران للصيانة والتشغيل 30 وظيفة حرفية وفنية وهندسية شاغرة للرجال بـ"عقود حكومية " لحملة البكالويوس والدبلوم وما أقل .
وأكدت الشركة أن الأولوية للمواطنين في الوظائف الموضحة بالإعلان المرفق ، ويجب توفر الشروط التالية :
1- الشهادة المطلوبة لشغل الوظيفة .
2- المعرفة بمصطلحات الإنجليزية في التخصص .
3- يفضل الخبرة في مجال الصيانة والتشغيل .
4- كتابة رمز الوظيفة عند التقديم وإرفاق السيرة الذاتية والمؤهل العلمي وشهادات الخبرة .
وأشارت أن التقديم يبدأ اليوم الأربعاء 27 / 2 / 1442 هـ ، الموافق 14 اكتوبر / 2020 ، على البريد الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .