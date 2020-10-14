"الأندرويد يعزك ولا تفاحة تذلك".. موجة سخرية من آيفون 12

وكالات (صدى):
أثار سحب شركة أبل السماعات والشاحن من هاتفها الجديد iPhone 12 وجميع الموديلات الأخرى موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر الناشطون في وسم (الاندرويد يعزك ولا تفاحه تذلك) عن سخطهم من إعلان الشركة بشكل رسمي أن المنتج الجديد لن يحتوي على الإكسسوارات المرفقة بالهاتف – السماعات و الشاحن - ، مشيدين بما تفعله سامسونج من تطور في منتجاتها مقارنة بأبل.
وكانت أبل كشف أمس رسميا عن هاتفها الجديد أيفون 12، حيث يحتفظ iPhone 12 بحجم الشاشة 6.1 بوصة ويأتى بشاشة OLED، كما أنه يأتي في تصميم جديدًا يشبه إلى حد كبير iPad Air، بحواف مربعة بدلاً من الحواف الدائرية التي رأيناها على أجهزة أيفون لعدة سنوات حتى الآن.
وسيشمل iPhone 12 اتصال 5G، وهو الأول من نوعه لجهاز أيفون، وسيعمل iPhone 12 أيضًا مع شبكات mmWave 5G - وهي حاليًا شبكة 5G الوحيدة التي تستخدمها شركة Verizon، أكبر شركة اتصالات أمريكية.