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نجاح عملية إعادة يد لمصاب بعد قطعها بالكامل بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

Time منذ ساعتين
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نجاح عملية إعادة يد لمصاب بعد قطعها بالكامل بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

بيسة (صدى):
حقق فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله في بيشة إنجازاً متميزاً تمثل في نجاح إعادة يد لمصاب تعرضت لقطع كامل بمنشار كهربائي.

وأوضحت "صحة بيشة" أنه فور وصول المصاب إلى قسم الطوارئ، جرى إسعافه بالدم نظراً لوجود قطع في الشرايين والأعصاب وعضلات الطرف العلوي الأيمن ونزف غزير مع غياب النبض الشرياني وعدم الحركة في يده اليمنى، وتم تشكيل فريق طبي مكون من قسم جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية، بمشاركة جرّاحي قسم العظام، حيث أدخل المصاب إلى قسم العمليات وأجريت له عملية وصل للشرايين والأعصاب والعضلات.

يذكر أن التروية الدموية عادت للطرف بشكل جيد، ويتمتع المصاب حالياً بصحة جيدة - ولله الحمد -، وقد تماثل للشفاء وخرج من المستشفى.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
اعدموه الله لا يرده المجرم الحقير
fares
كلامه جميل والاجميل الاداء المرح
fares
يارب رحمتك
ســــعـــ ابومحمد ـــد
من اين لك هذا 50 الف نفحط فيها سنين ماشفناها وانت تحطها هدية للي يتوقع فوز فريقك . عسى ربي يجبر كسرنا ويرزقنا من واسع فضله .

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