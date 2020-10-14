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الجوازات تدعو المسافرين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول

Time منذ 42 دقيقة
Views 1479
الجوازات تدعو المسافرين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول

الرياض (صدى):
دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين المسافرين عبر منافذ المملكة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها، التي يشترط بعضها عدداً من الإجراءات والمتطلبات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك حتى لا يتعرض المواطن والمقيم لإلغاء سفره وإعادته عند وصوله إلى تلك الدول.

وأوضحت الجوازات أن تلك الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.

يذكر أن السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام جواز السفر فقط ولا يمكن السفر باستخدام الهوية الوطنية، وقبل السفر يجب على المواطن التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن (3) أشهر للدول العربية و (6) أشهر للدول الأخرى، وللاطلاع على أنظمة وتعليمات وثائق السفر، زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازات.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
اعدموه الله لا يرده المجرم الحقير
fares
كلامه جميل والاجميل الاداء المرح
fares
يارب رحمتك
ســــعـــ ابومحمد ـــد
من اين لك هذا 50 الف نفحط فيها سنين ماشفناها وانت تحطها هدية للي يتوقع فوز فريقك . عسى ربي يجبر كسرنا ويرزقنا من واسع فضله .

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