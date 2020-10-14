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متحدث «التجارة» يحذر من نصب المتاجر الإلكترونية وينصح بالشراء بعد توفر شرطين

Time منذ ساعة
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متحدث «التجارة» يحذر من نصب المتاجر الإلكترونية وينصح بالشراء بعد توفر شرطين

الرياض (صدى):
حذر عبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة من تعامل المستهلكين مع الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الإجتماعي والوقوع في فخ النصب والإحتيال بشراء سلع وهمية .

ونشر متحدث "التجارة " فيديو لمداخلة هاتفية يؤكد أن الكثير يقومون بتحويل ثمن السلعة ثم يفاجئون بعمل " بلوك " لهم وعدم شحن السلعة .

كما يمكن أن يتورط المستهلك في المسائلة القانونية ، إذا قام بالتحويل لشخص مطلوب أمنياً .

ونصح متحدث التجارة بضرورة التأكد من صحة تلك الحسابات إما عن طريق التأكد من السجل التجاري عبر الرابط من هنــــــا .

أو من خلال موقع " معروف " وهناك تقييم لمعرفة آراء المتعاملين معه ، ويجب أن يدخل المستهلك بنفسه لأن البائع قد يدعي تسجيله ، وذلك من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
اعدموه الله لا يرده المجرم الحقير
fares
كلامه جميل والاجميل الاداء المرح
fares
يارب رحمتك
ســــعـــ ابومحمد ـــد
من اين لك هذا 50 الف نفحط فيها سنين ماشفناها وانت تحطها هدية للي يتوقع فوز فريقك . عسى ربي يجبر كسرنا ويرزقنا من واسع فضله .

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