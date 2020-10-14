"المالكي" يكشف تفاصيل الأسرى قبل تنفيذ مبادرة التبادل المرتقبة

فهمي محمد (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي على أهمية مبادرة تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والميلشيات الحوثية الإرهابية ، مؤكداً أنها مبادرة إنسانية بحته ليس لها علاقة بالعمليات القتالية .
وأكد "المالكي " أن عدد أسرى قوات التحالف لدى الحوثيين 19 أسير خلال 5 سنوات هي عمر الحرب وهم أسرى من مختلف دول التحالف وجميعهم عسكريون ولا يوجد بينهم مدني .
كما كشف عن إصابة الأسرى الـ 19 بأمراض معدية لم تشهدها الجزيرة العربية وسيتم تقديم كافة الخدمات الطبية لهم بمجرد الإفراج عنهم .
وأكد "المالكي " استشهاد الأسير السعودي الجندي الأول موسى بن شوعي بعد إطلاق سراحه بسبب الإهمال الصحي له لدى الحوثيين وتم سفره للعلاج في ألمانيا عقب الإفراج عنه ، لكنه توفي إثر تدهور صحته .
وأشار إلى وجود أسرى حوثيين لدى الحكومة الشرعية اليمنية ويتم التعامل معهم وفق القانون الدولي .
وقال أن عدد المعتقلين والمفقودين وصل إلى 8000 شخص، حيث قدم الحكومة اليمنية لائحة للميلشيا والأمم المتحدة بعددهم ، وهناك أشخاص تحت الإقامة الجبرية في صنعاء ، وفقاً لـ"الرياض" .
ومن المقرر إطلاق سراح 600 أسير حوثس مقابل 400 من المختطفين والمعتقلين في سجون الميلشيا بموجب اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي تترقب اليمن والمجتمع الدولى تنفيذه منتصف الشهر الجاري .