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"المالكي" يكشف تفاصيل الأسرى قبل تنفيذ مبادرة التبادل المرتقبة

Time منذ ساعة
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"المالكي" يكشف تفاصيل الأسرى قبل تنفيذ مبادرة التبادل المرتقبة

فهمي محمد (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي على أهمية مبادرة تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والميلشيات الحوثية الإرهابية ، مؤكداً أنها مبادرة إنسانية بحته ليس لها علاقة بالعمليات القتالية .

وأكد "المالكي " أن عدد أسرى قوات التحالف لدى الحوثيين 19 أسير خلال 5 سنوات هي عمر الحرب وهم أسرى من مختلف دول التحالف وجميعهم عسكريون ولا يوجد بينهم مدني .

كما كشف عن إصابة الأسرى الـ 19 بأمراض معدية لم تشهدها الجزيرة العربية وسيتم تقديم كافة الخدمات الطبية لهم بمجرد الإفراج عنهم .

وأكد "المالكي " استشهاد الأسير السعودي الجندي الأول موسى بن شوعي بعد إطلاق سراحه بسبب الإهمال الصحي له لدى الحوثيين وتم سفره للعلاج في ألمانيا عقب الإفراج عنه ، لكنه توفي إثر تدهور صحته .

وأشار إلى وجود أسرى حوثيين لدى الحكومة الشرعية اليمنية ويتم التعامل معهم وفق القانون الدولي .

وقال أن عدد المعتقلين والمفقودين وصل إلى 8000 شخص، حيث قدم الحكومة اليمنية لائحة للميلشيا والأمم المتحدة بعددهم ، وهناك أشخاص تحت الإقامة الجبرية في صنعاء ، وفقاً لـ"الرياض" .

ومن المقرر إطلاق سراح 600 أسير حوثس مقابل 400 من المختطفين والمعتقلين في سجون الميلشيا بموجب اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي تترقب اليمن والمجتمع الدولى تنفيذه منتصف الشهر الجاري .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
اعدموه الله لا يرده المجرم الحقير
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كلامه جميل والاجميل الاداء المرح
fares
يارب رحمتك
ســــعـــ ابومحمد ـــد
من اين لك هذا 50 الف نفحط فيها سنين ماشفناها وانت تحطها هدية للي يتوقع فوز فريقك . عسى ربي يجبر كسرنا ويرزقنا من واسع فضله .

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