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القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى الجلاء لبلاده

Time منذ 57 دقيقة
Views 1348
القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى الجلاء لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الله يرحمه برحمته
ابوسامي
غير صحيح إطلاقاً
ابو محمد 😎 ✍️
ماهمنا بشي ...
العدناني
خل ترامب يدخله الجنة هههههههههه
نبيل
رحمة الله علية

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