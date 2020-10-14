ملاسنة حادة بين بيلوسي ومذيع شهير

واشنطن (صدى):
شهدت مقابلة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مع المذيع الشهير في شبكة "سي إن إن" وولف بليتزر، ملاسنة حادة.
ورأت بيلوسي أن المذيع مدافع عن الموقف الجمهوري، بعدما سألها: " لماذا لم تقبلي عرض حزمة التحفيز الأخيرة من الرئيس ترامب؟".
وأجابت بيلوسي: "آمل أن تسأل نفس السؤال على الجمهوريين عن سبب عدم رغبتهم في تلبية احتياجات الشعب الأمريكي ".
وتابعت: " نحن نمثل هؤلاء الناس، واحتياجاتهم لم يتم تناولها في اقتراح الرئيس، لذلك عندما تقول لي لماذا لا تقبل احتياجاتهم؟ السؤال هو لماذا لا يقبلون منا؟ ".
واستمر التوتر حتى نهاية اللقاء، عندما حاول بليتزر إنهاء المقابلة بعد أن اتهمته بيلوسي بـ"الدفاع عن إدارة ترامب كل هذا الوقت".