بالفيديو..نزار باهبري يتحدث عن موجة كورونا الثانية

الرياض (صدى):
تحدث استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، بشأن الموجة الثانية المحتملة من جائحة فيروس كورونا، والتي قد تستهدف الأطفال.
واستعان باهبري، بطبيبة الأمراض المعدية، نورا الأزهري، والتي أكدت أن حالات إصابة الأطفال بكورونا لا تتجاوز 10%، وهي نسبة لا تستدعي القلق، موضحة أن كلها حالات بسيطة لا تحتاج أي علاج.
وأوضحت الأزهري أن 30% من الأطفال المصابين بكورونا لا يعانون أي أعراض، فيما يعاني 40% من المصابين من ارتفاع درجات الحرارة.
ولفتت إلى أن نوعية كورونا التي تصيب الأطفال تختلف تماما عن التي تصيب البالغين، حيث ينتج الأطفال أجساما مضادة للفيروس، ما يسمح بتكون مناعة ضده.