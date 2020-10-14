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بالفيديو..نزار باهبري يتحدث عن موجة كورونا الثانية

Time منذ 52 دقيقة
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بالفيديو..نزار باهبري يتحدث عن موجة كورونا الثانية

الرياض (صدى):
تحدث استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، بشأن الموجة الثانية المحتملة من جائحة فيروس كورونا، والتي قد تستهدف الأطفال.

واستعان باهبري، بطبيبة الأمراض المعدية، نورا الأزهري، والتي أكدت أن حالات إصابة الأطفال بكورونا لا تتجاوز 10%، وهي نسبة لا تستدعي القلق، موضحة أن كلها حالات بسيطة لا تحتاج أي علاج.

وأوضحت الأزهري أن 30% من الأطفال المصابين بكورونا لا يعانون أي أعراض، فيما يعاني 40% من المصابين من ارتفاع درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن نوعية كورونا التي تصيب الأطفال تختلف تماما عن التي تصيب البالغين، حيث ينتج الأطفال أجساما مضادة للفيروس، ما يسمح بتكون مناعة ضده.

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أحدث التعليقات

سعدالنويصر
(اللاعب سلطان حسن الروقي العتيبي) بناخي رئيس الهلال و ابن عمه ههههههههه وماخفي كان اعظم .... المفروض يسمونه نادي العتبان ههههه راحت على منفوحه
تركي ابن حميد
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وكل من له حق علينا وجميع المسلمين.
خالد
يا امة ضحكت من جهلها الامم ....... مزادات صقور وبعارين وغنم ودجاج ....... والعالم يصنع صواريخ
تركي ابن حميد
جيل يخوف.....
خالد
شكله سينما . وياليت ياصدى تركزون على عدونا الاول ( اليهود ) يكون افضل

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