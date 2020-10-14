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إصابة عناصر أمنية ونزلاء في اشتباك بالسجن المركزي بالكويت

Time منذ 12 دقيقة
Views 1386
إصابة عناصر أمنية ونزلاء في اشتباك بالسجن المركزي بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
شهد السجن المركزي بالكويت اشتباكات بين عناصر الأمن وبعض النزلاء، نتج عنه بعض الإصابات بين الطرفين.

ومن جانبها أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا، قالت فيه: " إنه وأثناء قيام فرقة السيطرة والإسناد الأمني التابعة لقطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بجولة تفتيشية دورية مفاجئة على عنابر السجن المركزي، تم ملاحظة استخدام بعض النزلاء لهواتف نقالة داخل إحدى الزنزانات " .

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم التوجه إلى النزلاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومصادرة الهواتف التي بحوزتهم، إلا أن بعض النزلاء رفض تسليم الهواتف ليقع احتكاك بينهم وبين عناصر الفرقة.

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أحدث التعليقات

مزنه مدحت
ازي ده مش معوول احنا فين وبئينا فين يا افندي
ريح المسك
هههههه يقلدون العالمي موقعين مع اخوان وأقاربه الإعلام البغيض الذين في شباب النادي مبروك للحمية الزووم قال الهلال يوقع عقود احترافية مضحكة ومخجلة
ريح المسك
هههههه يقلدون العالمي موقعين مع اخوان وأقاربه الإعلام البغيض الذين في شباب النادي مبروك للحمية الزووم قال الهلال يوقع عقود احترافية مضحكة ومخجلة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يالله علم خير وصباحاً طيب وش في الناس نكست عقولها حتى الحيونات ما سوت كذا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يالله علم خير وصباحاً طيب وش في الناس نكست عقولها حتى الحيونات ما سوت كذا

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