إصابة عناصر أمنية ونزلاء في اشتباك بالسجن المركزي بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
شهد السجن المركزي بالكويت اشتباكات بين عناصر الأمن وبعض النزلاء، نتج عنه بعض الإصابات بين الطرفين.
ومن جانبها أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا، قالت فيه: " إنه وأثناء قيام فرقة السيطرة والإسناد الأمني التابعة لقطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بجولة تفتيشية دورية مفاجئة على عنابر السجن المركزي، تم ملاحظة استخدام بعض النزلاء لهواتف نقالة داخل إحدى الزنزانات " .
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم التوجه إلى النزلاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومصادرة الهواتف التي بحوزتهم، إلا أن بعض النزلاء رفض تسليم الهواتف ليقع احتكاك بينهم وبين عناصر الفرقة.