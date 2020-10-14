الحصيني لمن يتأخرون لما بعد العاشرة مساءَا: البسوا ولبسوا عيالكم معاطف

الرياض (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة، أجواءا باردة في الليالي القادمة.
وقال الحصيني: " الليال القادمة متوقع بإذن الله اجواء باردة نسبياً صباحاً وليلاً وتميل للإعتدال نهاراً على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية، والجنوبية، ونجران ".
وأضاف: " من لدية مناسبة في أماكن مكشوفة ويتأخر الى مابعد 10 ليلاً البسوا ولبسوا عيالكم معاطف ".
وتوقع الحصيني اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من عسير، وجازان، وجنوب الباحة، خاصة المرتفعات.