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اتخاذ إجراءات لعلاج مشكلة انتشار القرود بالطرق السريعة

Time منذ 23 دقيقة
Views 1521
اتخاذ إجراءات لعلاج مشكلة انتشار القرود بالطرق السريعة

الرياض (صدى):
استجاب وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، لشكوى عدد من المواطنين لتأذيهم من مهاجمة القرود، ما تسبب في الإضرار بمحاصيل عسير الزراعية.

ووجه الوزير بنقل الاعتمادات اللازمة لدعم مشروع يستهدف معالجة المشاكل الناجمة عن القرود، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومشروع آخر على مستوى المملكة.

وكانت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أرجعت سبب ظهور مجموعات كبيرة من القرود على الطرق السريعة والتجمعات السكانية والمزارع، إلى الاحتطاب والرعي الجائر، ما دفع القرود للبحث عن مصادر بديلة للغذاء.

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أحدث التعليقات

مزنه مدحت
ازي ده مش معوول احنا فين وبئينا فين يا افندي
ريح المسك
هههههه يقلدون العالمي موقعين مع اخوان وأقاربه الإعلام البغيض الذين في شباب النادي مبروك للحمية الزووم قال الهلال يوقع عقود احترافية مضحكة ومخجلة
ريح المسك
هههههه يقلدون العالمي موقعين مع اخوان وأقاربه الإعلام البغيض الذين في شباب النادي مبروك للحمية الزووم قال الهلال يوقع عقود احترافية مضحكة ومخجلة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يالله علم خير وصباحاً طيب وش في الناس نكست عقولها حتى الحيونات ما سوت كذا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يالله علم خير وصباحاً طيب وش في الناس نكست عقولها حتى الحيونات ما سوت كذا

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