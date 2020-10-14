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صفقة قياسية في مزاد الصقور ببيع فرخ شاهين بـ 650 ألف ريال

Time منذ 18 دقيقة
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صفقة قياسية في مزاد الصقور ببيع فرخ شاهين بـ 650 ألف ريال

الرياض (صدى):
شهد مزاد نادي الصقور السعودي، مساء اليوم، منافسات قوية للظفر بصقورها الخمسة، التي عرضت على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم شمال مدينة الرياض.

وبلغت صفقات الصقور الخمس بنحو 996 ألف ريال، وصل قيمة إحداها بـ 650 ألف ريال، وذلك لمواصفاته المميزة وندرته في عالم الصقور ومن نوع "فرخ شاهين"، للطاروح عبدالله نعيس الشمري، الذي تم طرحه في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، ويصل طوله 15 إنشًا وعرضه 15 إنشاً ونصف، ووزنه 1007 جرام، وذهب لحمود بن زومان الهاجري، الذي حسم المنافسة من الدقيقة الأولى بمبلغ 100 ألف ريال.

أما ثاني صقور المزاد، "شاهين قرناس"، فكان للطاروح فيحان الدوسري، قادمًا من الشعيبة غربي المملكة، والذي تم طرحه الإثنين الماضي، بطول 14 إنشاً ونصف، وعرض 15 إنش وربع، فيما بلغ وزنه 959 جراماً، وظفر به هويشل ظافر المصروري الدوسري بـ 65 ألف ريال.

وجاء الصقر الثالث ليزيد من حدة المنافسة على "فرخ شاهين"، الذي تم طرحه في ظهرة حفر الباطن، للطاروح حمدان عوض عبيد الشمري، ولمواصفاته الفريدة وندرته رسى على مالكه الجديد صالح بن عبدالعزيز المطيري بقيمة 650 ألف ريال، واتسم طوله وعرضه بـ 16 إنشًا وبلغ وزنه 1122 جرامًا، وهي الصفقة الأعلى حتى الآن في مزاد نادي الصقور السعودي، الذي يستمر حتى 15 نوفمبر المقبل.

أما الصقر الرابع "شاهين قرناس، من طرح منطقة الفاو الشمالي بحفر الباطن، للطاروح متعب فلاح الحربي، فقد بيع بـ 31 ألف ريال، وكان من نصيب عامر بن غانم العجمي، ويصل طوله 14 إنشًا ونصف، وعرضه 15 غنشًا ونصف، ووزنه 1020 جرام.

واختتم مزاد اليوم الخامس بطرح صقر من نوع "فرخ شاهين" تم طرحه في الدبدبة، للطاروح نايف برغش العنزي، ويبلغ طوله 15 إنشاً وربع، وعرضه 16 إنشاً إلا ربع، ووزنه 1020 جرام، وقد كان من نصيب مشريه الجديد ناصر العدواني بـ 150 ألف ريال.

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أحدث التعليقات

ابو شبيب
👍🏻صادق
مساعد الرشيدي
ياصحيفة صدى المقطع لا يدل على شي لا تخلطو الأمور وتنسبونها للدين المقطع لا يدل على شيء بطلوا أفكار السلفيه التكفيريه المشركه الارهابيه
ابو شبيب
كلامك عين الصواب وانا اخوك
ابو ناصر
وين الحجاب اللي خلعته
ابو ناصر
طيب

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